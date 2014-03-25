Украинский Термидор: убит националист Александр Музычко

"Вечер с Ксенией Соколянской": Националист Александр Музычко убит

Украинский националист Александр Музычко - он же Сашко Билый - убит в Ровно во время задержания. В МВД заявили, что Музычко пытался скрыться и даже отстреливался, поэтому был ранен в ногу. А пулю в сердце пустил, скорее всего, уже сам - когда понял, что бежать дальше некуда.

Кто он - Робеспьер или Сен-Жюст? Украинская революция начинает уничтожать своих героев? Или, может быть, он Эрнст Рем? И расстрел в кафе - начало украинской ночи длинных ножей? Нет, он просто ровенский активист "Правого сектора", герой Майдана с двумя пулями в сердце.

Прежде всего, хотелось бы поздравить с подарком к профессиональному празднику всех работников Службы безопасности Украины. По неожиданному совпадению он отмечается сегодня, 25 марта. А во-вторых, похоже, что Украина вступает в новый этап революции, многократно описанный историками.

Ведь как ни крути, Музычко - герой Майдана, видный руководитель "Правого сектора" на западе и в Ровенской области. И вместо награды, должности, признания заслуг - ночное задержание, перестрелка и бесславная смерть в наручниках.

Когда одна часть победителей начинает физически устранять своих бывших соратников, по каким-либо причинам ставших неудобными новой власти, это называется Термидор. Так был схвачен и казнен на гильотине герой Великой французской революции Максимилиан Робеспьер и еще 92 якобинца.

Свой термидор был и в нацистской Германии. 30 июня 1934 года был арестован и застрелен в камере ближайший партийный товарищ Гитлера Эрнст Рем и еще около тысячи членов НСДАП. Конечно, Сашко Билый - не Робеспьер и не Рем, он обычный бандит, зато "Правый сектор" - типичный штурмовой отряд для захвата власти под нацистскими лозунгами.

Киевской самоназначенной власти "Правый сектор" сильно мешает. Он порочит светлый образ революции в глазах потенциальных западных спонсоров. Как результат - процесс борьбы с этой организацией уже набирает обороты. Сегодня были арестованы еще шесть активистов в Полтаве.



Но есть в этой туманной истории - поскольку число версий обстоятельств захвата Александра Музычко множится на глазах - еще одна совершенно ясная и четкая деталь. Сам Майдан, как утверждают его сторонники, затевался как прорыв к свободе, демократии и правовому государству. И вместо всего этого граждане Украины получили ночную расправу без суда и следствия.

С запоздалым признанием службы безопасности Украины, что это их работа спецподразделения "Сокол". Украину можно поздравить еще и с тем, что в стране появились самые настоящие эскадроны смерти.

Между тем ровенский "Правый сектор" объявил, что собирается мстить за смерть своего товарища. Министр Аваков вызов принял. И есть смутные подозрения, что СБУ - Служба безопасности Украины - понемногу начинает комплектование небесной сотни номер два с Сашко Музычко в качестве почетного сотника. Посмертно, с двумя пулями в сердце, за ненадобностью.

Николай Петров