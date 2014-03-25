На Украине убили активиста "Правого сектора" Александра Музычко

Генпрокуратура Украины подтвердила смерть Александра Музычко

В украинском городе Ровно убили активиста националистической организации "Правый сектор" Александра Музычко, более известного как "Сашко Билый".

Как сообщает телеканал "Москва 24", два автомобиля подрезали машину активиста, после чего неизвестные вытащили Музычко из салона и пересадили к себе. После этого его связали и убили двумя выстрелами в сердце.

При этом пресс-служба МВД Украины сообщает, что "Сашко Билый" был членом ровненской ОПГ и оказал вооруженное сопротивление при задержании. В ходе операции был ранен один из сотрудников милиции, правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь на поражение.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Музычко по статье "Создание устойчивой вооруженной группы (банды)". По версии ведомства, активист принимал участие в столкновениях с российскими военнослужащими во время штурма Грозного.

Кроме того, один из свидетелей рассказал следствию, что "Сашко Билый" в 1995 году пытал и убивал пленных военнослужащих.