24 апреля 2013, 15:00

Происшествия

По делу об убийстве в ресторане предъявлено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Подозреваемому в убийстве, произошедшем в ресторане "Закарпатские узоры" 5 марта, предъявили обвинение по статьям "Убийство по найму" и "Незаконный оборот оружия".

Подозреваемый, 34-летний уроженец Абхазии Тенгиз Миминошвили, был задержан накануне. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении его под стражу.

Ранее стало известно, что все документы, найденные у Миминошвили, поддельные.

Напомним, 5 марта днем в ресторан "Закарпатские узоры", расположенный в центре Москвы, зашел неизвестный, четыре раза выстрелил в одного из посетителей заведения и скрылся.

Пострадавший скончался на месте. У него были обнаружены служебные удостоверения различных ведомств на имя 45-летнего Адиль Махмудова.

