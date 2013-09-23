Задержан второй подозреваемый в покушении на российского дипломата

Фото: ИТАР-ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве российского дипломата Дмитрия Виршенева и его супруги Ольги.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, 25-летний Исхан Сабанчиев был задержан в Нальчике. Суд уже санкционировал его арест.
Также решается вопрос о выдаче российским властям первого подозреваемого в покушении, Юсупа Лакаева.
Напомним, неизвестный выстрелил в сотрудника российского посольства Дмитрия Виршенева после того, как тот выехал из гаража на служебной машине. Помимо сотрудника консульства РФ в Абхазии, пострадала и его жена, она скончалась в больнице.
МВД Абхазии возбудило уголовное дело по статьям "Умышленное убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".
В ходе вооруженного столкновения с грузинскими полицейскими был задержан Юсуп Лакаев. Ранее он был судим за участие в вооруженном бандформировании.
