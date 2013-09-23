Задержан второй подозреваемый в покушении на российского дипломата

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в убийстве российского дипломата Дмитрия Виршенева и его супруги Ольги.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, 25-летний Исхан Сабанчиев был задержан в Нальчике. Суд уже санкционировал его арест.

Также решается вопрос о выдаче российским властям первого подозреваемого в покушении, Юсупа Лакаева.

Напомним, неизвестный выстрелил в сотрудника российского посольства Дмитрия Виршенева после того, как тот выехал из гаража на служебной машине. Помимо сотрудника консульства РФ в Абхазии, пострадала и его жена, она скончалась в больнице.

МВД Абхазии возбудило уголовное дело по статьям "Умышленное убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".

В ходе вооруженного столкновения с грузинскими полицейскими был задержан Юсуп Лакаев. Ранее он был судим за участие в вооруженном бандформировании.