Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске накануне похитил оружие и убил человека

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Житель Хабаровского края перед нападением на приемную УФСБ убил инструктора стрелкового клуба, сообщает РИА Новости.

Преступник украл в стрелковом клубе карабин "Сайга" и два пистолета.

ЧП произошло 21 апреля 2017 года в 17:02 по местному времени (10:02 по московскому). В приемную УФСБ по Хабаровскому краю вошел неизвестный и начал стрелять по людям. В результате погибли сотрудник ФСБ России и один посетитель, второй получил ранения.

Нападавшего уничтожили. Его личность установили: преступником оказался местный житель 1999 года рождения. По некоторым сведениям, он входил в неонацистскую группу.

Взрывное устройство в вещах нападавшего не обнаружили.