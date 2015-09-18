В Измайлове нашли сумку с частями тела

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Около конноспортивного клуба в Измайлове нашли сумку с частями женского тела, передает "Интерфакс".

Останки были найдены днем 17 сентября в районе шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, женщина погибла около месяца назад. Добавим, что сумку нашли в ходе расследования убийства.

В этот же день в доме на Кутузовском проспекте зарезали пенсионерку, а еще один труп обнаружили около дома на Волгоградском проспекте.

В конце августа правоохранители нашли в подмосковном лесу мумифицированный труп, пролежавший там около года. Некоторые фрагменты тела (по некоторым данным, голова) находились в мешке, который висел рядом на дереве.

В мае этого года задержали сотрудника полиции, убившего троих человек. Расчлененные тела 38-летнего мужчины, его шестилетнего сына и женщины были найдены в конце 2014 года.