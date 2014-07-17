Подозреваемому в убийстве телеведущего Рыбакина предъявлено обвинение

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Подозреваемому в убийстве ведущего телеканала "360° Подмосковье" Андрея Рыбакина предъявили обвинение. Мужчина частично признал свою вину, сообщает МИА "Россия сегодня".

Речь идет о 19-летнем автомеханике Антоне Гурвице. По версии следствия, 12 июля он пришел в гости к Рыбакину, после чего в процессе "внезапно возникшей ссоры", убил его. Суд арестовал Гурвица до 16 сентября.

Напомним, 15 июля примерно в 21:30 тело Андрея Рыбакина обнаружили в квартире в районе станции метро "Университет", где он жил последние несколько месяцев. Выяснилось, что тело молодого человека пролежало в квартире около двух дней. Позже был задержан подозреваемый в убийстве.

Следствие пришло к выводу, что орудием преступления стала бейсбольная бита.

Андрей Рыбакин вел на телеканале "360 ° Подмосковье " программу "Видеорегистратор". Также известен своими видеообзорами автомобилей на YouTube.