12-летнюю девочку убили в столице из-за "квартирного вопроса"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

12-летнюю девочку убили в ЮВАО предположительно из-за жилья, сообщает столичное управление СКР.

Следователи отрабатывают версию о том, что 18-летний брат погибшей желал завладеть квартирами, принадлежащими их семье. Через соцсети он нашел исполнителя убийства –17-летнего молодого человека. Однако после убийства девочки киллер, испугавшись последствий, не стал дожидаться остальных членов семьи и скрылся с места происшествия.

Напомним, вечером 16 марта в квартире одного из жилых домов на Белореченской улице отец, вернувшись домой, обнаружил в ванной тело своей 12-летней дочери с колото-резанным ранением шеи.

Следственные органы ГСУ СКР возбудили уголовное дело, оба подозреваемых – и заказчик, и исполнитель – задержаны. Их обвиняют в убийстве малолетней, совершенном группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений.