Интерпол объявил в розыск четырех человек по делу об убийстве Ким Чен Нама

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Интерпол объявил в розыск четырех северокорейцев по делу об убийстве Ким Чен Нама – единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает "Газета.ру".
По данным правоохранительных органов Малайзии, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выдала красное уведомление в отношении четырех граждан КНДР.
До этого премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак обвинил власти Северной Кореи в убийстве Ким Чен Нама.
Ким Чон Нам, старший единокровный брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста после Ким Чен Ира, покинул страну и жил за границей.