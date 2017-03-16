Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2017, 10:54

Следствие

Интерпол объявил в розыск четырех человек по делу об убийстве Ким Чен Нама

Фото: AP/Shizuo Kambayashi

Интерпол объявил в розыск четырех северокорейцев по делу об убийстве Ким Чен Нама – единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает "Газета.ру".

По данным правоохранительных органов Малайзии, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выдала красное уведомление в отношении четырех граждан КНДР.

До этого премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак обвинил власти Северной Кореи в убийстве Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам был отравлен неизвестными химическими веществами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпур. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

Ким Чон Нам, старший единокровный брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста после Ким Чен Ира, покинул страну и жил за границей.

убийства следствие Интерпол КНДР жизнь в мире
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика