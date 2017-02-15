Турецкая полиция задержала еще одного человека по делу об убийстве посла Карлова

Фото: AP/Burhan Ozbilici

Полиция Анкары задержала еще одного человека, который может быть замешан в убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает Анатолийское агентство.

По его данным, задержанный связывался по телефону с убийцей Мевлютом Мертом Алтынташем. Приводятся инициалы подозреваемого – Э.Б. Сейчас он находится в Управлении безопасности, куда его доставили для допроса.

По делу об убийстве Андрея Карлова под арестом находятся три обвиняемых, в том числе два полицейских.