15 февраля 2017, 19:01

Происшествия

Турецкая полиция задержала еще одного человека по делу об убийстве посла Карлова

Фото: AP/Burhan Ozbilici

Полиция Анкары задержала еще одного человека, который может быть замешан в убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает Анатолийское агентство.

По его данным, задержанный связывался по телефону с убийцей Мевлютом Мертом Алтынташем. Приводятся инициалы подозреваемого – Э.Б. Сейчас он находится в Управлении безопасности, куда его доставили для допроса.

По делу об убийстве Андрея Карлова под арестом находятся три обвиняемых, в том числе два полицейских.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии российской фотовыставки "Россия глазами турок". Вооруженный мужчина выстрелил в спину Карлова, когда тот заканчивал речь. От полученных ран дипломат скончался.

МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он объяснил свои действия недовольством политикой России в Сирии. Нападавший был уничтожен.

убийства Турция жизнь в мире

