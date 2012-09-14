Возле МКАД обнаружили тело мужчины со стрелой в спине

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На 7-м км внешней стороны МКАД, в лесополосе нашли тело 29-летнего уроженца Азербайджана со стрелой в спине.

При погибшем находились два мобильных телефона и небольшая сумма денег. Как полагают следователи, убили его не с целью ограбления.

Полицейские установили, что мужчина проживал в столице около восьми лет без регистрации по различным адресам. Убийство произошло ориентировочно в ночь на 11 сентября, передает "Интерфакс".

Металлическую стрелу длиной 1 метр и диаметром 5 мм, извлеченную из тела азербайджанца, сейчас изучают криминалисты. По факту убийства возбуждено уголовное дело.