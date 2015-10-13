Задержан подозреваемый в убийстве помощника депутата Госдумы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве помощника депутата Госдумы, сообщили m24.ru в пресс-службе управления СКР по Москве.

С предполагаемым злоумышленником проводятся следственные действия, в скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. О мотивах убийства пока неизвестно.

Напомним, тело мужчины со множественными колотыми ранениями живота и спины обнаружила жена погибшего в их квартире. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. Покойный – помощник члена Комитета Госдумы по бюджетам и налогам Раисы Карамзиной Иван Рязанцев.

