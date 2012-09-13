Дело жительницы Подмосковья, убившей насильника, прекращено

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Прекращено дело в отношении Татьяны Кудрявцевой, которая убила в Московской области мужчину, пытавшегося ее изнасиловать.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области прекращено уголовное преследование жительницы Солнечногорского района Татьяны Кудрявцевой, ранее обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны)" - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Женщина явилась с повинной в правоохранительные органы 1 июля. В этот день около железнодорожной платформы "Радищево" на нее напал гражданин Узбекистана. Мужчина попытался изнасиловать Кудрявцеву, но та ударила его ножом. Затем женщина вызвала медиков и пыталась сама оказать раненому первую помощь. Однако несостоявшийся насильник, получивший колото-резаное ранение грудной клетки, скончался до прихода врачей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" с максимальным сроком наказания в 15 лет. Следствие пыталось добиться заключения женщины под стражу, но суд посадил ее под домашний арест.

Позже дело переквалифицировали на более мягкую статью - "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны" (максимальное наказание - три года заключения).

Для проверки дела Кудрявцевой были проведены судебные экспертизы и допросы свидетелей. "После оценки всех собранных доказательств следствие пришло к выводу, что Кудрявцева убила гражданина Узбекистана при защите своей жизни, здоровья и половой неприкосновенности от его преступного посягательства. Все эти обстоятельства исключают преступность деяния Кудрявцевой", - говорится в сообщении СК РФ.