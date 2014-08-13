В Подмосковье задержаны члены банды, совершившей 25 убийств

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В Подмосковье задержаны пять членов банды, на счету которой более 25 убийств, часть из которых была совершена в Северной Осетии, часть - в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Участники преступного сообщества совершили целый ряд резонансных преступлений. 26 ноября 2008 года они убили мэра Владикавказа Виталия Караева (застрелен около своего дома), в декабре того же года был убит вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев и его водитель Владимир Гасиев (застрелены в автомобиле, когда направлялись на работу). Злоумышленники также лишили жизни начальника управления уголовного розыска МВД по Северной Осетии Виталия Чельдиева и зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

В преступной группе, лидером которой являлся уроженец Грузии Аслан Гагиев, насчитывалось более 30 участников. Часть из них были задержаны ранее и уже получили сроки, остальные находятся в розыске.

Оперативникам удалось получить информацию, что пятеро злоумышленников проживают в Подмосковье. В ночь с 12 на 13 августа Инал Зассеев, Роберт Багаев, Руслан Юртов, Эрик Таутиев и Дмитрий Кодоев были задержаны. В доме, где они проживали, провели обыск и обнаружили 27 автоматов, 22 пистолеты, 36 гранат, самодельные взрывные устройства и более 50 комплектов формы сотрудников ГАИ и других оперативных служб.

В настоящее время следствие собирает доказательства причастности задержанных к совершенным бандой убийствам.

Отметим, что подельник задержанных - руководитель одного из подразделений банды Олег Гагиев - был приговорен к пожизненному заключению. Примечательно, что для получения доказательств причастности Гагиева к убийствам правоохранителям пришлось осушить русло Терека вблизи Владикавказа - киллеры выбрасывали в реку оружие, из которого расстреливали своих жертв.