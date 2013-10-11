Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в столичном метро

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в метро "Тургеневская"

Столичная полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в столичном метро. Происшествие в переходе на станции метро "Тургеневская" попало в объектив камер наружного видеонаблюдения, сообщает телеканал "Москва 24".

Судя по кадрам видео, у группы молодых людей возник конфликт с одним из прохожих. После короткой вспышки гнева они прошли дальше. Что произошло после этого, установит следствие.

На записи видно только, как молодые люди избили своего обидчика. В руках у них, вероятно, биты. Главным подозреваемым по делу проходит приезжий из Таджикистана. По версии следствия, именно он нанес пострадавшему смертельный удар ножом.

"Задержанный ранее судим за совершение тяжких преступлений, в частности, после произошедшего конфликта преднамеренно совершил кражу с целью скрыться от органов следствия в местах лишения свободы", - заявил руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.