СК возбудил дело по факту двойного убийства в кафе на востоке города

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В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту двойного убийства в кафе на востоке города, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по статьям "Убийство двух и более лиц", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Напомним, около 23.30 9 февраля в кафе, расположенном на 15-й Парковой улице, произошел конфликт между посетителями, в ходе которого было применено оружие. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице, двое получили ранения различной степени тяжести.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, принимаются меры для задержания подозреваемых.

Отметим, похожий инцидент произошел в середине декабря на юго-западе Москвы. Там между двумя группами посетителей произошел конфликт, закончившийся стрельбой. В результате один мужчина скончался на месте, еще двое раненых доставлены в больницу.