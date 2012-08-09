Полицейские расследуют тройное убийство на северо-востоке Москвы

ИТАР-ТАСС

Тройное убийство совершено в одной из квартир на северо-востоке столицы. Правоохранители нашли тела хозяина, его матери и родственницы из Подмосковья. Двое погибших были зарезаны. Причину смерти третьего устанавливают, сообщает РИА Новости.

В полицию обратилась родственница погибших, проживающая в Московской области. Она рассказала, что уже три дня не может связаться со своей родней из столицы.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Это не первый случай убийства на северо-востоке столицы. В июле в квартире на Юрловском проезде нашли тела трех молодых людей.

По версии следствия, смерть мужчин наступила от множественных колото-резаных ранений. Причиной убийства стал конфликт на бытовой почве во время распития спиртных напитков.