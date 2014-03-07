Убийцы таксиста и бизнесмена получили 43,5 года колонии на троих

Фото: ИТАР-ТАСС

Трое мужчин получили на всех 43,5 года колонии за убийство таксиста и покушение на бизнесмена, сообщает пресс-служба подмосковного управления СКР.

Как установило следствие и суд, в мае 2012 года двое обвиняемых, Виталий Лотков и Михаил Гашков, попросили водителя отвезти их с Курского вокзала в Мытищи. Платить оговоренную сумму они не захотели и убили таксиста, закопав его тело и забрав машину.

Осенью того же года их знакомый Зураб Модебадзе сообщил, что некто ищет исполнителей заказного убийства бизнесмена за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.

Лотков и Гашков согласились, и 20 сентября они напали на коммерсанта возле рынка, выстрелив ему четыре раза в голову. Потерпевший остался жив, и через две недели обвиняемые попытались довести свое "дело" до конца.

Второе нападение произошло около дома, где жил коммерсант. Гашков направил пистолет в сторону жертвы, но по неизвестным причинам выстрела не было, а бизнесмен скрылся.

Суд назначил Гашкову 16,5 лет лишения свободы, Лоткову – 14 лет, Модебадзе – 13 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима.