Алексей Кабанов заявил, что убил жену в состоянии аффекта

Алексей Кабанов отказался от признательных показаний в убийстве жены

Алексей Кабанов, которого обвиняют в убийстве жены Ирины, отказался от признательных показаний. Он заявил, что в момент преступления, находился в состоянии аффекта.

Мужчина также рассказал, что следствие оказывает на него давление, а условия содержания в СИЗО невыносимы. Кроме того, адвокат Кабанова сообщил, что его подзащитный не помнит некоторые события в день убийства жены.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 3 января в ходе ссоры Кабанов задушил супругу и расчленил ее тело. При этом два дня спустя он обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, после чего в Москве были организованы ее поиски. Через неделю Кабанова задержали с поличным - в багажнике его машины обнаружили пакеты с останками погибшей.

Суд над мужчиной начнется в июне-июле текущего года. Задержанному грозит 15 лет лишения свободы, а при утяжелении статьи - пожизненный срок. Однако, если будет установлено, что преступление он совершил в состоянии аффекта, то ему назначат максимум 3 года тюрьмы.