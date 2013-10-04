Дело об убийстве журналистки Силиной направлено в прокуратуру

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве журналистки Екатерины Силиной и ее матери.

Как сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в 2008 году гражданин Белоруссии Степан Гончарик вступил в брак с Евгенией Силиной, которая проживала вместе со своей дочерью Екатериной. Впоследствии он решил завладеть их квартирой, для чего обвиняемый попытался инсценировать исчезновение матери и дочери.

По его плану, убийство Силиных должно было быть совершено в ночь с 19 на 20 июня 2010 года, при этом для Евгении он заранее приобрел билеты на поезд в город Санкт-Петербург. Однако в день совершения убийства планы преступника нарушились, поскольку Екатерина не вернулась домой. В результате он задушил супругу и спрятал ее тело в лесу. Убийство несовершеннолетней дочери погибшей он совершил в январе 2011 года.

В ходе расследования было проведено более 50 экспертиз и допросов, Гончарик был признан вменяемым.

Между тем оказалось, что двойное убийство оказалось напрасным – обвиняемый думал, что станет владельцем квартиры, но у него был заключен второй брак в Белоруссии, и российский суд признал женитьбу Гончарика незаконной.