В Москве расследуют убийство предпринимателя

Следственные органы столицы возбудили уголовное дело по факту смерти предпринимателя, застреленного накануне в центре города.

Преступление произошло днем 1 июля около дома № 12 на Симоновском валу. Неизвестный подошел к 31-летнему мужчине и произвел не менее десяти выстрелов.

Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве, в качестве приоритетной рассматривается версия, связанная с предпринимательской деятельностью убитого.