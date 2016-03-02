Подозреваемая в убийстве ребенка няня была в состоянии психического расстройства

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, подозреваемая в убийстве ребенка, вероятно была в состоянии острого психического расстройства, сообщает ТАСС.

Такое заключение вынес психиатр, осмотревший фигурантку после задержания. Позже ее отправят на стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установит ее вменяемость.

Добавим, что, вероятно, подозреваемая в день преступления виделась со своим сожителем. По некоторым данным, в день совершения убийства гражданский муж няни посетил ее в квартире, где она работала. В настоящее время оперативные службы выясняют, действительно ли в квартире находился посторонний, если да, то кто он, и может ли иметь отношение к преступлению.

Также новые подробности пришли из Узбекистана – местные правоохранители проинформировали российских коллег о наличии у Бобокуловой психического расстройства. Еще в 1999 году медики поставили ей диагноз "шизофрения". На родине она неоднократно проходила лечение в стационарном учреждении.

Как утверждается, заболевание стало причиной развода с мужем. После очередного курса лечения, около пяти лет назад, женщина приехала в Россию, где очевидно скрыла наличие у нее душевного расстройства.

Напомним, утром 29 февраля при тушении пожара в квартире одного из столичных домов на улице Народного ополчения обнаружили тело ребенка 3–4 лет. По подозрению в жестоком убийстве задержана его няня – гражданка одного из государств Средней Азии 1977 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи устанавливают мотив преступления. Женщине назначена судебно-психиатрическая экспертиза.