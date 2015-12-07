Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря 2015, 17:35

Шоу-бизнес

Смайл со слезами радости и бело-золотое платье стали лидерами Твиттера

Фото: emojipedia.org

В социальной сети Твиттер подвели итоги 2015 года и выявили безусловных фаворитов в различных категориях.

Самым популярным селфи стал снимок звезд Голливуда на церемонии вручения премии "Оскар" – он получил колоссальное количество ретвитов за всю историю сервиса.

Фото: twitter.com/hashtag/TheDress

Настоящую сенсацию в Твиттере вызвало платье, цвет которого пользователи видели по-разному: кто-то воспринимал его как бело-золотое, а кто-то как сине-черное. Снимок обсуждали во всем мире, пытаясь объяснить его феномен. 4,4 миллиона сообщений, посвященных цвету платья, появились в Сети всего за несколько дней.

Также нашли победителя и среди анимированных смайлов, так называемых эмодзи: чаще всего пользователи прибегали к мордочке со слезами радости. По популярности к нему приблизились смайл с сердцами вместо глаз, рыдающий эмодзи и просто красное сердце.

Знаменитости тоже активно использовали в своих публикациях анимированные значки: так, теннисист Роджер Федерер создал твит, целиком состоящий из смайлов.

Ссылки по теме


твиттер смайлы сайты и приложения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика