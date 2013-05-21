На фестивале "Времена и эпохи. Средневековье" пройдут рыцарские бои

Фото: временаиэпохи.рф

С 21 по 23 июня в музее-заповеднике Коломенское пройдет третий по счету исторический фестиваль "Времена и эпохи". Перед гостями мероприятия развернется масштабная картина Средневековья: начиная с XIII и заканчивая XVI веком. Организаторы затронут историю Руси в "Русских Княжествах", Монголии в "Золотой Орде" и Западной Европы в "Рыцарской Европе".

21 июня в 17:00 состоится открытие фестиваля, в рамках которого пройдет Парад Эпох, причем каждя эпоха будет представлена отдельным отрядом.

Начнут шествие европейские войны: крестоносцы и рыцари монашеских орденов, их сменят бюргеры и немецкие пешие рыцари. После появится итальянское городское ополчение с пиками, за ними рыцари на конях, а завершат блок ландскнехты (немецкие наемные пехотинцы).

Позднее на поле боя выйдут войны Великой Степи: конные и пешие нукеры, лучники и копейщики ордынского войска. А завершится парад выходом русских полков: дружинников, ополченцев и знаменосцев под предводительством Великого князя.

В 18:00 начнется показательное выступление пикинеров и ландскнехтов, вооруженных четырехметровыми пиками.

Завершит первый день концерт средневековой музыки. На нем не только прозвучат музыкальные произведения тех лет, но также пройдут театральные и цирковые представления. Начало – в 20:00.

Второй день мероприятия начнется с открытия в 12:00 самых различных площадок: от ремесленных до игровых.

В 12:30 начнется самый настоящий рыцарский турнир, как он проходил в средние века. В 14:00 начнут состязаться русские и ордынские пешие отряды, а буквально через полчаса в сражение вступят всадники. Спустя еще полчаса начнутся парные поединки и бои два на два рыцарей с оруженосцами.

В 17:00 пройдет турнир "мягкий реннен", когда рыцарям нельзя делать прицельные удары в голову. Уже через час состоятся соревнования лучников на меткость. В завершение дня будет устроен пеший рыцарский турнир по немецким канонам XVI века.

На третий день, 23 июня, также в 12:00 откроются площадки фестиваля и через полчаса начнется турнир вызова. Когда рыцари сами договариваются об условиях боя.

В 14:00 пройдут показательные бои пеших отрядов Руси, Европы и Орды. Через полчаса начнут сражения русские и ордынские всадники, а вслед за ними начнут воевать копейщики.

В 17:00 пройдут групповые и конные бои с булавами, а через час на всеобщее обозрение выйдут латники с длинными мечами. Торжественное закрытие фестиваля с подведением итогов и объявлением победителей состоится в 19:30.

В итоге первое место получит рыцарь, набравший в сумме наибольшее количество баллов в таких номинациях, как лучшая работа на снарядах; наиболее результативный групповой боец, одержавший наибольшее количество побед в турнире вызова; лучший боец на копьях, булавах и лучший рыцарский лагерь.

Помимо всевозможных сражений, для гостей фестиваля организуют обучение владению средневековым оружием и стрельбе из лука. Также будут организованы мастер-классы по изготовлению доспехов, одежды, украшений, посуды и игрушек.

Для детей и подростков будут организованы подвижные игры и выступления музыкальных ансамблей и бродячих артистов. И, конечно же, на мероприятии можно будет попробовать средневековые блюда.

Напомним, зрители увидят парад рыцарей и их свиты в красочных костюмах, а также турнир на ристалище. В мероприятии, которое воссоздает атмосферу Средних веков, примут участие отечественные и зарубежные исторические реконструкторы.