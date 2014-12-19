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Спорт

19 декабря 2014, 14:22

Более 450 команд примут участие в турнире "День московского футбола"

турниры спорт День московского футбола

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В субботу, 20 декабря, на футбольных полях комплекса "Лужники" состоится зимний турнир "День московского футбола", сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта столицы.

Этот праздник станет самым массовым зимним турниром по футболу в истории Москвы. В турнире примут участие более 450 команд и около 3500 спортсменов. Соревнования по мини-футболу пройдут в трех возрастных категориях: до 16 лет, 17-19 лет, 20 лет и старше.

Поединки состоятся на 30 площадках комплекса для мини-футбола. Зарегистрировать свою команду можно на страничке турнира в социальной сети "Вконтакте".

Гостей и участников праздника ждет спортивно-развлекательная программа и концерт рэп-исполнителей. Также любой желающий сможет попасть в специально установленный уникальный интерактивный шатер FIFA. Стоит отметить, что в церемонии открытия, которая начнется в 11.00, примут участие известные футболисты, в том числе Дмитрий Булыкин и Ролан Гусев.

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