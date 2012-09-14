В Москве состоится бой между Медхаром и Серебренниковым

Мохамед Медхар. Фото: vesti.ru

В столице пройдет бой между российским спортсменом Кириллом Серебренниковым и известным французско-марокканским бойцом Мохамедом Медхаром. Поединок состоится на арене Milk Moscow 20 сентября в рамках шестого международного турнира серии W5 Fighter.

Для Серебренникова эта встреча станет главным испытанием в профессиональной карьере на ринге. В последнем турнире россиянин одержал довольно спорную победу над украинцем Константином Жирносеком, сообщает "Вести.ру".

Медхар будет предельно мотивирован на бой, поскольку от результата поединка зависит его вхождение в рейтинг лучших бойцов. Нахождение в нем дает право принимать участие в поединках на звание чемпиона мира. На турнире MIX FIGHT GALA франко-марокканец был нокаутирован Энрико Кеху и покинул ряды "сеяных" бойцов.

Специалисты склоняются к мнению, что больше шансов на победу у Медхара. Для Серебренникова бой является шансом проявить себя в качестве профессионала.

Кроме этого на арене MIlk Moscow состоятся и другие поединки, в которых будут принимать участие многие известные бойцы со всех уголков мира. Зрители смогут увидеть бои Виталия Лисняка, Альберта Амирджаняна и других известных спортсменов.