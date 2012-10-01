Российские керлингистки заняли второе место на турнире в Канаде

Анна Сидорова. Фото: ИТАР-ТАСС

Команда российских керлингисток удачно выступила на международном турнире 2012 Prestige Hotels & Resorts Curling Classic, проходившем в канадском городе Вернон. Наши девушки заняли второе место.

В финальном поединке команде Анны Сидоровой противостояла дружина опытной Хизер Недохин из Эдмонтона. На прошлом первенстве мира канадские спортсменки заняли третье место, сообщает сайт Федерации керлинга России.

Наши спортсменки не смогли преодолеть сопротивление противника и уступили со счетом 2:8. Таким образом, россиянки занимают второе место.

Отметим, что по дороге к финалу наши девушки обыграли другую команду из Канады, возглавляемую Келли Скотт со счетом 8:2.