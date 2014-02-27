Станции "Подрезково" и "Новоподрезково" к апрелю оборудуют турникетами

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ленинградском направлении железной дороги вводятся в эксплуатацию новые турникетные линии, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

Так, с 6 марта турникеты заработают на станции "Конаково" в Тверской области, а к апрелю турникеты установят на подмосковных станциях "Подрезково" и "Новоподрезково".

"Информация с турникетов позволяет наиболее рационально планировать и использовать перевозочные возможности, формировать оптимальный график движения пригородных поездов, вкладывать вырученные средства в улучшение качества обслуживания пассажиров и сохранять доступность пригородных перевозок", - отметил министр транспорта Подмосковья Александр Зайцев.

Новые турникеты будут считывать все виды проездных документов на пригородные поезда. Также на платформах установят металлические заборы для предотвращения доступа безбилетных пассажиров к электропоездам. Причем ограждения будут иметь проходы для пассажиров с крупногабаритным багажом и распашные ворота для подъезда техники и эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации.