На 12 ж/д станциях установили турникеты, принимающие абонементы

Фото: ИТАР-ТАСС

На железнодорожных станциях столицы установили новые турникеты, позволяющие использовать для прохода не только разовые билеты, но и абонементы на несколько поездок, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Турникеты установлены на станциях "Тайнинская", "Бирюлево-Товарное", "Люблино", "Удельная", "Ухтомская", "Чехов", "Расторгуево", "Ступино", "Бутово", "Серпухов", "Очаково" и "Новопеределкино".

Ввод турникетов нового образца провели по просьбам пассажиров, которым удобнее пользоваться абонементными картами, а не разовыми проездными билетами.

Отметим, что на этой неделе планируется заменить 73 билетных автомата на станциях Московской железной дороги.

"ЦППК" обслуживает пригородные пассажирские поезда. За прошлый год компания перевезла 586,3 миллиона пассажиров.