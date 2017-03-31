Союз туроператоров назвал новые правила перевозки детей невыполнимыми

Российский союз туроператоров назвал новые правила перевозки детских туристических групп невыполнимыми, передает телеканал "Москва 24".

Изменения вступят в силу 1 апреля этого года – теперь перевозчики должны будут уведомлять ГИБДД об организованной перевозке детей не позднее, чем за два дня.

Кроме того, летом этого года должен вступить в силу закон, который запрещает использовать для перевозки детей автомобили старше 10 лет.

Представители Российского союза туриндустрии отмечают, что такие меры могут полностью уничтожить сферу детского туризма, ведь позволить себе содержание современного автопарка могут лишь единичные компании.

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