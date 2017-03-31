Четырнадцать туристических маршрутов организуют в электричках в апреле

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Четырнадцать туристических маршрутов организуют для пассажиров пригородных электричек в апреле. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Так, 1 апреля отправится поезд в Ромашково на Праздник радости. Гости смогут поиграть в череду старинных русских игр, поучаствовать в богатырских состязаниях, освоить древнерусскую письменность, научиться стрельбе из исторического лука, освоить фехтование на безопасных мечах у опытного воина и закружиться в хороводах под традиционную музыку, а также попробовать русскую кухню. Кроме того, 1, 15 и 29 апреля пройдут бесплатные экскурсии по Дмитрову. Путешествие в Рязань и Константиново состоится 2 апреля. В честь Дня космонавтики москвичи смогут посетить "Космическую Калугу". "Вас ждет увлекательное путешествие в Музее Космонавтики, доме-музее Циолковского, Чижевского и планетарии в сопровождении лучшего гида", – отметили в ЦППК.

15 и 16 апреля пройдут пасхальные выходные в Новом Иерусалиме и Сергиевом Посаде, 17 апреля – путешествие в Сергиев-Посад, 22 апреля – в Звенигород. Также 22 апреля состоится субботник на Ленинском вокзале. 23 апреля состоится второй исследовательский поход "Дороги в Лавру" по маршруту Пушкино – Софрино. "Целью похода станет поиск оптимального туристического экологического маршрута "Дорога в Лавру", исследование достопримечательностей, мест отдыха, источников и культурных мест", – заметили в пресс-службе.

С 28 по 30 апреля в парке "Патриот" состоится слет байкеров, крупнейший фестиваль года – "Мотоармия", а 29 и 30 апреля – экскурсии в Ясную Поляну и Тулу.

Помимо этого, 1 апреля отправится экспресс "Большие Вяземы – Захарово", 22 апреля в музей-заповедник великого русского писателя Антона Павловича Чехова в Мелиховов, а 23 апреля – в усадьбу Захарово.