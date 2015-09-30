Число самостоятельных туристов в новогодние каникулы увеличится на 20%

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Количество самостоятельных туристов в период новогодних праздников увеличится на 20 процентов по сравнению с каникулами прошлого года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Если мы говорим про зимние направления, количество самостоятельных туристов увеличилось намного больше, чем когда мы говорим про летний отдых, потому что зимние направления – это, как правило, лыжи, и у людей есть желание забронировать экономичные варианты размещения, которых у туроператов особо нет.

А так как сейчас все равно нужно приходить лично оформлять шенгенскую визу, процент самостоятельных туристов в эти новогодние праздники вырастет процентов на 20", – передает Агентство "Москва" слова Ломидзе.

По ее словам, наибольшим спросом среди самостоятельных туристов в эти новогодние каникулы будет пользоваться Австрия, где много экономичных вариантов горнолыжного отдыха.

Напомним, за две недели работы новой визовой системы Европейского союза спрос на визы в ряд стран упал на 25 процентов.

Те страны, которые и до введения новой системы не отличались лояльностью к выдаче многократных виз, это Германия, Франция, Швейцария, Бельгия, наблюдают значительный спад за эти две недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Италия, Испания и Греция стараются искать решения для расширения сети визовых центров и для совершенствования системы, поэтому по этим странам падение незначительное.