Проблемы турфирмы "Нева" отразились на мелких туроператорах - эксперт

Турфирмы редко уходят с рынка в самый пик сезона - эксперт

Предугадать банкротство турфирмы на российском рынке довольно сложно, часто такие случаи происходят неожиданно, рассказала в эфире радио "Москва FM" руководитель пресс-службы Федерального агентства по туризму Ирина Щеголькова.

"Каждый раз это неожиданность, хотя бывают случаи, когда ответственные владельцы турфирм заранее обращаются в Ростуризм и говорят, что испытывают финансовые трудности и, возможно, если им не удастся их решить, им придется приостановить свою деятельность. К сожалению, это бывает не часто", - сказала она.

По ее словам, в таких ситуациях пропадают владельцы турфирм, исчезают турфирмы, закрываются офисы. "Но к чести тех операторов, которые испытывают трудности сейчас – "Нева", "Роза ветров Мир" – все офисы открыты и работают, все хотят помогать и делать все возможное, чтобы туристы не пострадали", - добавила Щеголькова.

Она отметила, что фирмы редко уходят с рынка в самый пик сезона. Обычно это происходит осенью: "Сейчас достаточное количество туристов выезжает, есть оборотные средства, как-то на плаву фирмы удерживаются. Как только падает спрос, компания теряет оборотные деньги и начинает испытывать трудности".

Когда начинаются проблемы у такого крупного туроператора как "Нева", это бьет рикошетом и по более мелким фирмам, сказала Щеголькова. "Но, надеемся, что на "Экспо-туре" у нас эта история завершится. Мы думаем, что лето закончим нормально, без таких уходов с рынка", - добавила она.

Федеральное агентство по туризму подготовило запрос туроператору, чтобы они предоставили списки: в какой стране сколько человек находится, кому нужна помощь, что у них оплачено, а что нет. Тем, кто приобрел путевку в "Экспо-туре", Щеголькова рекомендует срочно писать заявление в страховую компанию.

"Все реквизиты указаны на сайте фирмы и в ближайшее время появятся на сайте Ростуризма, со всеми необходимыми телефонами. Нужно писать заявление, прикладывать копию договора и документа, подтверждающего оплату тура, и относить все в страховую компанию, которая по закону в течение 30 дней собирает со всех пострадавших туристов эти заявления и потом начинает выплаты. Вам компенсируют стоимость того тура, который вы оплатили", - сказала она.

Какие документы нужно предъявить в страховую В требовании необходимо указать: фамилию, имя и отчество туриста

дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора

номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения

наименование туроператора и турагента

информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта

ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику

размер денежных средств, подлежащих уплате туристу



К требованию нужно приложить:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)

документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом В требовании необходимо указать:



Напомним, что сегодня туроператор "Экспо-тур" заявил о приостановке своей деятельности. Причиной этого, вероятнее всего, стали финансовые трудности, сообщили в Ростуризме. Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что страхового покрытия "Экспо-тур" хватит для компенсации туристам.

16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме также назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

По оценкам Ростуризма, на тот момент за границей находились до 6,5 тысяч клиентов турфирмы. Как сообщает канал "Москва 24", ожидается, что к 29 августа все клиенты турфирмы вернутся в Россию.

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами".