Суд арестовал замглавы Ростуризма по делу о хищении у Межпромбанка

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Басманный суд Москвы арестовал до 20 октября заместителя руководителя Ростуризма Дмитрия Амунца, обвиняемого по делу о хищении 28 миллиардов рублей у "Межпромбанка", сообщает "Интерфакс".

Следователь настаивал на аресте Амунца, так как, оставаясь на свободе, тот может скрыться и воспрепятствовать расследованию. Также он просил приобщить к материалам дела справку о том, что подозрение на инсульт у Амунца не подтвердилось. Отметим, что накануне заседания Амунц был госпитализирован с подозрением на инсульт в 20-ю городскую больницу.

В свою очередь, защита просила отпустить Амунца под залог квартиры. Адвокаты представили ряд личных поручительств на их клиента. Среди поручителей Амунца были заместитель министра культуры, госслужащие, депутат Владимир Плигин, руководитель департамента Счетной палаты Александр Михайлик и другие общественные деятели.

Напомним, что еще одним фигурантом уголовного дела является управляющий Краснопресненским отделением Сбербанка Александр Диденко. В 2008-2009 годах Амунц и Диденко занимали должности главы ЗАО "ОПК Девелопмент" и председателя исполнительной дирекции "Межпромбанка" соответственно. Еще один обвиняемый - Сергей Пугачев - объявлен в международный розыск.

По версии следствия, обвиняемые создали преступную группировку, которая похитила 28 миллиардов рублей. Диденко обвиняют по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере", а Амунца - за "Пособничество в присвоении или растрате".

26 августа суд заключил Диденко под стражу до 20 октября. Амунц и Диденко были задержаны 25 августа. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.