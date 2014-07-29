Россия улучшила позиции в рейтинге стран с визовыми ограничениями

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Россия улучшила свои позиции в Индексе визовых ограничений, который ежегодно составляет консалтинговая компания Henley & Partners. Наша страна поднялась в рейтинге на три строки во многом благодаря тому, что список мест, куда россияне могут въехать без виз, увеличился на пять государств.

Рейтинг, составленный специалистами Henley & Partners, анализирует визовые требования в 219 государствах мира. Первые строки рейтинга в 2014 году занимают Финляндия, Швеция, Германия, США и Великобритания: их жители могут без визы посещать 174 страны.

Россия находится на 38-м месте рейтинга, деля его с Турцией. Без визы россиян готовы принять 100 государств.

С прошлого года Российская Федерация добавила в список безвизовых направлений пять стран: в этом году свои границы российским туристам открыли Южная Корея, Гондурас, Панама, Коста-Рика и Лаос.

Всего же за четыре года Россия поднялась в рейтинге на одиннадцать строчек – с 49-го места на 38-е.