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Общество

29 июля 2014, 13:06

Россия улучшила позиции в рейтинге стран с визовыми ограничениями

туризм рейтинги визы

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия улучшила свои позиции в Индексе визовых ограничений, который ежегодно составляет консалтинговая компания Henley & Partners. Наша страна поднялась в рейтинге на три строки во многом благодаря тому, что список мест, куда россияне могут въехать без виз, увеличился на пять государств.

Рейтинг, составленный специалистами Henley & Partners, анализирует визовые требования в 219 государствах мира. Первые строки рейтинга в 2014 году занимают Финляндия, Швеция, Германия, США и Великобритания: их жители могут без визы посещать 174 страны.

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Россия находится на 38-м месте рейтинга, деля его с Турцией. Без визы россиян готовы принять 100 государств.

С прошлого года Российская Федерация добавила в список безвизовых направлений пять стран: в этом году свои границы российским туристам открыли Южная Корея, Гондурас, Панама, Коста-Рика и Лаос.

Всего же за четыре года Россия поднялась в рейтинге на одиннадцать строчек – с 49-го места на 38-е.

Индекс визовых ограничений

В рейтинге Visa Restrictions Index оценивается степень свободы путешествий, которой пользуются граждане разных стран. Для этого специалисты компании собирают информацию о том, для кого открыт безвизовый въезд в то или иное государство. Полученная картина не только позволяет оценить уровень мобильности жителей государств, но и характеризует ситуация в международных отношениях и демонстрирует статус отдельных стран по отношению друг к другу. По мнению составителей рейтинга, визовые требования объективно отражают статус страны в рамках мирового сообщества.

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