В республике Коми проходят Дни Москвы

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Дни Москвы проходят 27 и 28 августа в республике Коми. Мероприятие, поддержкой которого занимается департамент межрегионального сотрудничества, помогает наладить культурный обмен между столицей и одним из самых самобытных регионов России.

Подготовка к празднику стартовала уже 17 августа большим стрит-арт-проектом "Гагарин – живая история". Московские художники изобразили на фасаде гимназии №1 в городе Печора огромный портрет первого космонавта. Размер "полотна" – 115 квадратных метров, и это первая уличная картина такого масштаба на Крайнем Севере России. Кроме того, интересно, что граффити в Печоре – единственное, на котором Гагарин изображен не в костюме космонавта, а в форме военного летчика. А Печора на рисунке символически соединяется с Москвой рельсами Северной железной дороги, одной из старейших в стране. Акция, приуроченная к 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина, должна напомнить молодым жителям Коми о важных страницах отечественной истории.

27 августа в Государственном театре оперы и балета Республики Коми был показан спектакль Александра Гельмана "Скамейка". В спектакле участвовали известные московские актеры Гоша Куценко и Ирина Апексимова.

Провести Дни Москвы помогают также столичные волонтеры, прибывшие в Коми в рамках проекта "Добрая Москва". Добровольцы посещают детские дома Сыктывкара, общаются с воспитанниками и делятся своим опытом социальной работы с общественными организациями республики.

Утром 28 августа делегация Правительства Москвы возложила венки к Вечному огню в память о жителях Коми, погибших в боях за столицу. Затем делегаты встретились с ветеранами и передали им подарки от московских властей.

В Национальной библиотеке республики прошел круглый стол на тему "Публичные библиотеки: верность традициям, открытость инновациям": участники обсудили, как развивается библиотечное дело, поговорили о качестве подготовки специалистов-библиотекарей и разработали новые подходы к работе культурных учреждений региона.

В 18.00 в театре оперы и балета в честь Дней Москвы состоится гала-концерт. Откроет шоу симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", затем перед гостями выступят солист Большого театра, тенор Максим Пастер, лауреат премии "Национальное достояние". Гвоздем программы должно стать выступление рок-певицы Ольги Кормухиной, а завершит концерт эстрадно-оперный коллектив "Кватро".

Для молодежи вечером запланирован концерт московских групп "Пицца" и "5staFamily", который позволит юным жителям Коми познакомиться с представителями актуальных музыкальных течений.

Дни Москвы в Коми помогут столичным и региональным специалистам в разных областях деятельности наладить взаимные контакты и найти новые формы сотрудничества.