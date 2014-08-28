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Общество

28 августа 2014, 08:47

Россиянам увеличили срок пребывания в Таиланде без визы до 60 дней

туризм визы мигранты Таиланд

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянам увеличили срок пребывания в Таиланде без визы с 30 до 60 дней, передает ИТАР-ТАСС.

Однако это не означает, что на территории королевства по приезду можно находиться два месяца – после 30 дней придется обратиться в Иммиграционное бюро, где туристу выдадут разрешение. В случае отказа страну нужно будет покинуть в течение семи дней.

Новые правила вступают в силу 29 августа. Помимо России, такое послабление сделали еще 48 странам.

Добавим, что ранее Иммиграционное бюро Таиланда закрыло въезд для "виза раннеров" – иностранцев, которые въехали по туристической визе, но работают на территории королевства. Каждые 30 дней такие "туристы" отмечаются на границе и могут годами жить без оформления документов.

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