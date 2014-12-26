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Москва 24

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Общество

26 декабря 2014, 16:11

Лучшие ученики со всей России приехали на Кремлевскую елку

туризм дети Кремлевская елка новогодняя елка

На Кремлевскую елку приехали лучшие ученики и победители олимпиад

На главную елку страны приехали лучшие ученики российских школ и победители олимпиад, а также ребята из многодетных семей. Они увидят спектакль "Волшебные краски", сообщает телеканал "Москва 24". В Кремлевском дворце их встречают студенты и волонтеры.

В новогоднем празднике участвуют более 5 тысяч детей из всех российских регионов, включая Крым, а также из Южной Осетии и Абхазии. Чтобы попасть на елку, нужно хорошо учиться, а также участвовать в спортивных или культурных мероприятиях.

"Это, прежде всего, дети из социально-незащищенных семей, воспитанники детских домов, дети, чьи родители погибли на горячих точках, но и конечно дети, отличившиеся одаренными способностями, победители творческих конкурсов и олимпиад", - рассказал пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков.

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После спектакля детей ждут традиционные подарки.

Отметим, новогоднюю елку в Кремле, которую называют президентской, организуют управление делами президента РФ, правительство Москвы и Московская Федерация профсоюзов, она проходит каждый год.
Праздник проводится в трех залах Государственного Кремлевского дворца и включает в себя музыкальный спектакль, аттракционы и театрализованные танцевально-игровые программы.

Напомним, 26 декабря из-за проведения Общероссийской новогодней елки в Кремле в центре города перекроют часть улиц. Так, с восьми утра и до окончания мероприятия ограничат движение транспорта по улицам Варварка, Москворецкая, Васильевскому Спуску, а также Большому Москворецкому мосту.

Кроме того, будут закрыты для посещений Московский Кремль, Красная площадь и Васильевский спуск.

Сюжет: Новый год – 2015

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