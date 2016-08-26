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26 августа 2016, 18:29

Общество

Треть россиян отдыхали этим летом на родине

Россия стала главным направлением для летнего отдыха наших туристов. Более 37 процентов всех пакетных туров приходится именно на Россию. Следующими по популярности странами стали Тунис и Греция. По данным туристического сервиса Туту.ру, также в пятерку лидеров вошли Кипр и Болгария. Сколько в среднем стоили путевки этим летом и какие направления в августе самые бюджетные – читайте в материале m24.ru.

Фото: YAY/TACC/Galyna Andrushko

Стоимость туров

Наиболее доступными этим летом были туры в Россию, Тунис и Абхазию. Средняя цена проданного тура на курорты России в расчете на одного человека составила 13359 рублей. В Тунис можно было слетать чуть более чем за 25 тысяч рублей, а в Абхазию – за 26,3 тысячи рублей.

Примерно одинаково стоят туры в Болгарию и Грецию – около 36,6 тысячи рублей. Наиболее дорогие путевки в Доминикану – средняя цена на одного человека составляет почти 85 тысяч рублей.

Категории туров

Туристы, которые отправлялись с Россию и Абхазию, часто выбирали путевки без питания и в отели "без звезд".

Двухзвездочные отели оказались популярны в Греции, 50 процентов россиян оформляли гостиницы именно такого уровня. Также из вариантов питания они выбирали только завтра.

"Трешки" с завтраками предпочитали отдыхающие на Кипре, в Болгарии, Таиланде и Испании.

В Тунис, Доминикану и Черногорию чаще всего ехали отдыхать в четырехзвездочные отели. Также в этих странах были востребованы путевки по системе "все включено".

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Бюджетные авианаправления

Россия

В августе самыми экономичными для самостоятельных путешественников стали перелеты из Москвы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Минеральные Воды и Краснодар. При этом средняя цена на авиабилет выросла примерно на 10 процентов по сравнению с прошлым годом – до 9030 рублей в одну сторону.

На уровне августа 2015 года осталась стоимость авиабилетов в Сочи из Москвы или Санкт-Петербурга.

Европа

Среди европейских направлений в августе наиболее привлекательные цены на полеты из Москвы в Прагу, Белград, Берлин, Ларнаку и Ригу.

В среднем стоимость авиабилетов в Европу выросла всего на 6,5 процента по сравнению с августом прошлого года. Как отмечают аналитики Туту.ру, возможно, на это повлияло появление спецпредложений и выгодных тарифов на популярные у россиян направления.

Ближнее зарубежье

В сегменте ближнего зарубежья наиболее бюджетными направлениями стали Минск, Ереван, Баку с вылетом из Москвы и Кишинев с вылетом из Москвы и Петербурга. Средние цены на авиабилеты снизились на 25 процентов в Баку и на 32 процента в Ереван, также на два процента стал доступнее перелет из Москвы в Минск.

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В целом средние цены на авиабилеты в страны ближнего зарубежья выросли на 9,6 процента по сравнению с августом 2015 года.

А вот следующий летний сезон будет зависеть от открытия Турции и Египта. Эти направления существенно скорректирует полетную программу всем туроператорам, ведь приоритеты российских туристов определяют системы отдыха all inclusive.

А пока россиян ждет зимний туристический сезон. Некоторые туроператоры делают ставку на Кубу и Доминикану, кто-то продвигает Юго-Восточную Азию. Также, как отмечают в Туту.ру, многие будут предлагать Красную поляну.

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