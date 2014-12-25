Новый сервис Ростуризма заставит нечестные компании уйти с рынка

Фото: Василий Макогонов, M24.ru

Федеральное агентство по туризму создало концепцию информационной системы "Электронная путевка", сообщает Агентство "Москва".

"Создание системы позволит сделать туристскую отрасль РФ понятной, прозрачной и открытой. К сожалению, сейчас таковой она не является. Это наглядно показал уход с рынка ряда компаний" - заявил врио Ростуризма Олег Сафонов.

Сервис поможет отечественным туристам избежать рисков при выборе путевки. Его запуск могут поддержать только те компании, чья финансовая отчетность находится в порядке. По замыслу разработчиков, после начала работы системы, компании-мошенники и недобросовестные турагенства должны уйти с рынка.

По словам Сафонова, система заработает в течении нескольких лет.

Он также сообщил, что в проекте бюджета на 2016-2017 годы зарезервировано по 200 млн рублей ежегодно на создание информационной системы.

Как ранее сообщала M24, на базе ассоциации "Турпомощь" будет создана служба по мониторингу цен на туристические путевки. "Турпомощь" представляет собой объединение туроператоров в сфере выездного туризма и действует в целях оказания экстренной помощи туристам.

