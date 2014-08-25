Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

25 августа 2014, 16:48

Кремлевская школа верховой езды представила программу для "Спасской башни"

туризм Спасская башня Кремлевская школа верховой езды время с детьми фестивали и праздники всадники

"Утро": Кремлевская школа верховой езды выступит с новой программой

В понедельник, 25 августа, Кремлевская школа верховой езды представила программу, с которой ее всадники выступят на фестивале "Спасская башня". Она будет посвящена, как и само событие, столетию с начала Первой мировой войны, сообщает пресс-служба фестиваля.

Всадники Кремлевской школы выступят вместе с Кавалерийским почетным эскортом Президентского полка.

Новая программа, которую предстоит увидеть гостям военно-музыкального праздника, основана на национальных конных традициях разных народов России. Всадники своим выступлением постараются возродить патриотизм и объединить зрителей, отметил президент Кремлевской школы верховой езды и член общественного совета "Спасской башни" Сергей Хлебников.

Ссылки по теме

Помимо основной программы, всадники Кремлевской школы разработали и специальные выступления для проекта "Спасская башня детям". Юные зрители и их родители во время проведения фестиваля смогут пообщаться с дрессированными лошадьми и освоить азы верховой езды.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 30 августа по 7 сентября. В этом году в нем примут участие двенадцать стран. Военные оркестры исполнят на Красной площади свои оригинальные программы. На мероприятии впервые выступит российский военный оркестр Черноморского флота из Севастополя.

В фестивале по традиции будет участвовать Мирей Матье. В этом году на "Спасской башне" впервые откроется детская площадка. Кроме того, в столицу на военно-музыкальный праздник приедет французский всадник-акробат Лоренцо.

Фото: m24.ru / Юлия Накошная

"Спасская башня" - главный военно-музыкальный праздник нашей страны. На него приезжают лучшие военные оркестры со всего мира. Он проводится с 2009 года. С этого времени в фестивале приняли участие более ста оркестров из 40 стран.

В этом году фестиваль посвящен 100-летию с начала Первой мировой войны. 154-й отдельный комендантский Преображенский полк пройдет через Красную площадь в исторической форме 1914 года под звуки Марша сибирских стрелков.

На фестивале "Спасская башня" выступили музыканты из Кореи

Прошлый фестиваль посетили около 60 тысяч человек. Для гостей играли 13 оркестров из разных стран, репертуар варьировался от классики до современного хип-хопа.

Сайты по теме

Сюжет: Фестиваль "Спасская башня"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать