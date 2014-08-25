Кремлевская школа верховой езды представила программу для "Спасской башни"

"Утро": Кремлевская школа верховой езды выступит с новой программой

В понедельник, 25 августа, Кремлевская школа верховой езды представила программу, с которой ее всадники выступят на фестивале "Спасская башня". Она будет посвящена, как и само событие, столетию с начала Первой мировой войны, сообщает пресс-служба фестиваля.

Всадники Кремлевской школы выступят вместе с Кавалерийским почетным эскортом Президентского полка.

Новая программа, которую предстоит увидеть гостям военно-музыкального праздника, основана на национальных конных традициях разных народов России. Всадники своим выступлением постараются возродить патриотизм и объединить зрителей, отметил президент Кремлевской школы верховой езды и член общественного совета "Спасской башни" Сергей Хлебников.

Помимо основной программы, всадники Кремлевской школы разработали и специальные выступления для проекта "Спасская башня детям". Юные зрители и их родители во время проведения фестиваля смогут пообщаться с дрессированными лошадьми и освоить азы верховой езды.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 30 августа по 7 сентября. В этом году в нем примут участие двенадцать стран. Военные оркестры исполнят на Красной площади свои оригинальные программы. На мероприятии впервые выступит российский военный оркестр Черноморского флота из Севастополя.

В фестивале по традиции будет участвовать Мирей Матье. В этом году на "Спасской башне" впервые откроется детская площадка. Кроме того, в столицу на военно-музыкальный праздник приедет французский всадник-акробат Лоренцо.

Фото: m24.ru / Юлия Накошная

"Спасская башня" - главный военно-музыкальный праздник нашей страны. На него приезжают лучшие военные оркестры со всего мира. Он проводится с 2009 года. С этого времени в фестивале приняли участие более ста оркестров из 40 стран. "Спасская башня" - главный военно-музыкальный праздник нашей страны. На него приезжают лучшие военные оркестры со всего мира. Он проводится с 2009 года. С этого времени в фестивале приняли участие более ста оркестров из 40 стран. В этом году фестиваль посвящен 100-летию с начала Первой мировой войны. 154-й отдельный комендантский Преображенский полк пройдет через Красную площадь в исторической форме 1914 года под звуки Марша сибирских стрелков.



На фестивале "Спасская башня" выступили музыканты из Кореи

Прошлый фестиваль посетили около 60 тысяч человек. Для гостей играли 13 оркестров из разных стран, репертуар варьировался от классики до современного хип-хопа.