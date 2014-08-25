В организации Дня города приняли участие москвичи - Капков

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В этом году москвичи смогли поделиться собственными идеями относительно проведения Дня города с властями Москвы. Горожане, кроме того, сами воплотили свои предложения в жизнь, сообщил в понедельник, 25 августа, на пресс-конференции, посвященной приближающему городскому празднику, министр столичного правительства и руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Свои проекты жители столицы могли присылать на сайт ведомства и в его соцсети. Затем выбрать лучшие из этих идей предложили остальным горожанам - опрос проводился в приложении и на сайте "Активного гражданина".

"Активный гражданин" представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

представляет собой сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

"С каждым годом все сложнее придумывать, чем удивить москвичей. Так что в этом году мы приняли решение обратиться к ним самим. Было принято более 300 заявок, далее эти заявки представили, так сказать, "широкому кругу" горожан. Около 104 тысяч москвичей приняли участие в голосовании, которое мы провели. Они выбрали такие проекты, как "Детский день города", "Экологический день города", - рассказал Капков.

Руководитель департамента культуры отметил, что многие из москвичей не просто выдвигали свои предложения, но и говорили, что сами могут их реализовать. "Мы, в свою очередь, с удовольствием привлекали их в свою команду, в наш штаб организации праздника. Финансировали их проекты", - добавил Капков.

Капков подчеркнул, что на организацию Дня города выделено 250 миллионов рублей, из них 50 миллионов - это средства спонсоров. "Около 60-90 миллионов отправлены на реализацию мероприятий на Красной площади, остальные пошли на те десять проектов, что предложили москвичи", - сообщил руководитель департамента культуры Москвы.

Напомним, что День города в Москве по традиции отмечается в первые выходные осени. В этом году это - 6 и 7 сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

С полной программой праздника можно ознакомиться тут.