В организации Дня города приняли участие москвичи - Капков

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В этом году москвичи смогли поделиться собственными идеями относительно проведения Дня города с властями Москвы. Горожане, кроме того, сами воплотили свои предложения в жизнь, сообщил в понедельник, 25 августа, на пресс-конференции, посвященной приближающему городскому празднику, министр столичного правительства и руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.
Свои проекты жители столицы могли присылать на сайт ведомства и в его соцсети. Затем выбрать лучшие из этих идей предложили остальным горожанам - опрос проводился в приложении и на сайте "Активного гражданина".
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"С каждым годом все сложнее придумывать, чем удивить москвичей. Так что в этом году мы приняли решение обратиться к ним самим. Было принято более 300 заявок, далее эти заявки представили, так сказать, "широкому кругу" горожан. Около 104 тысяч москвичей приняли участие в голосовании, которое мы провели. Они выбрали такие проекты, как "Детский день города", "Экологический день города", - рассказал Капков.
Руководитель департамента культуры отметил, что многие из москвичей не просто выдвигали свои предложения, но и говорили, что сами могут их реализовать. "Мы, в свою очередь, с удовольствием привлекали их в свою команду, в наш штаб организации праздника. Финансировали их проекты", - добавил Капков.
Капков подчеркнул, что на организацию Дня города выделено 250 миллионов рублей, из них 50 миллионов - это средства спонсоров. "Около 60-90 миллионов отправлены на реализацию мероприятий на Красной площади, остальные пошли на те десять проектов, что предложили москвичи", - сообщил руководитель департамента культуры Москвы.
Напомним, что День города в Москве по традиции отмечается в первые выходные осени. В этом году это - 6 и 7 сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".
С полной программой праздника можно ознакомиться тут.
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