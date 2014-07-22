Мир, труд, трезвость: как пропагандировали здоровый быт в СССР

Если хочешь быть здоров - закаляйся: агитплакаты СССР

Здоровые дети, счастливые родители, спортивные семьи, непьющие мужья и честные трудящиеся. Как известно, именно такими были граждане СССР. А помогали советским людям чтить здоровый образ жизни агитационные плакаты.

Постановление "О мерах по усилению пропаганды здорового быта среди населения" ЦК КПСС принял 22 июля 1954 года - ровно 60 лет назад. В честь юбилея события M24.ru собрал главные агитплакаты СССР.

В нашем фоторепортаже вы найдете мужчин, гордо отказывающихся от сигарет и водки, советских гражданок, пребывающих в прекрасной физической форме, и, конечно, здоровых и очень спортивных детей. В общем, смотрим фоторепортаж и вдохновляемся.