Сочи оказался самым массовым направлением среди россиян

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Симферополь стал самым популярным летним авианаправлением при покупке билетов в интернете. По данным сервиса anywayanyday.com, количество билетов из Москвы в Крым, проданных с января по май 2015 года, выросло на 68 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но с учетом всех купленных авиабилетов лидирует Сочи.

"Если посмотреть всю статистику продаж авиабилетов, первое место занимает Сочи, второе – Анапа и только третье – Симферополь, – отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире радиостанции "Москва FM". – По международным курортам есть и Испания, и Греция, и другие страны"

По словам эксперта, на российский курортах – в Сочи и Анапе – уже заработала система "все включено". Например, тур на двоих на 7 дней в отель эконом-класса в Анапу стоит около 7 тысяч рублей.

Горин добавил, что авиаперевозчики для привлечения клиентов сейчас предлагают дешевые билеты. "Недавно "Аэрофлот" объявил про "плоские" тарифы. Причем на этот тариф нельзя делать наценки и сборы, неважно, где он продается. Такая перевозка послужила драйвером продаж. Другие компании предлагают похожие тарифы", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия поднялась в рейтинге стран, привлекательных для туристов. В этом году наша страна заняла там 45-е место. Основным фактором стало снижение курса рубля, а также наличие природных и культурных достопримечательностей. Рейтинг был составлен Всемирным экономическим форумом.

Напомним, на майские праздники москвичи выбирали отдых в Крыму и Сочи. Также в пятерку популярных направлений вошли Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Краснодар. В среднем, авиабилеты по России на майские праздники подорожали на 10 процентов по сравнению с прошлым годом: с 5,8 до 6,4 тысячи рублей. По лидирующим Симферополю и Сочи рост цен составил не более 4 процентов. В то же время перелет в Минводы и Краснодар подорожал почти на 30 и 20 процентов соответственно.

Стоимость железнодорожных билетов по России и в города ближнего зарубежья изменились минимально – не более чем на 4 процента. По некоторым направлениям даже зафиксировано снижение. К примеру, поехать на поезде в Саратов на майские праздники стоит, в среднем, 2,9 тысячи рублей против 3,2 тысячи рублей в прошлом году.