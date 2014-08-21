На портале "Узнай Москву" запустили первые 3D-экскурсии

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На навигационно-туристическом портале столичного правительства "Узнай Москву" запустили первые 3D-экскурсии. Посетители смогут найти панорамные фотографии, на которых видно мелкие детали, описания и аудиозаписи различных объектов, передает пресс-служба Москомтуризма.

Всего маршрутов с 3D-экскурсиями четыре – это "Москва Льва Толстого", "Булгаковская Москва, или однажды на Патриарших", "Москва репрессивная" и "От Смоленской до Сивцева Вражка". Для поиска нужного объекта надо использовать фильтры и карту.

Онлайн-экскурсии проводятся по самым известным местам, связанным с памятными именами и местами. Это, к примеру, дом Герцена на Тверском бульваре, который стал прообразом "дома Грибоедова" в романе Булгакова "Мастер и Маргарита".

С помощью 3D-маршрутов можно разглядеть множество интересных деталей. Так, на доме, который располагается в Плотниковом переулке, находится, вероятно, первое изображение Толстого на панно, сделанное при его жизни. Рядом можно обнаружить также Гоголя и Пушкина.

А вот на Булгаковском маршруте находится дом архитектора Эрнста Нирнзее. С Тверского бульвара плохо видно расположенное наверху здания майоликовое панно, а вот на фото его увидеть можно.

Число 3D-экскурсий будет только расти. Помимо них, на портале "Узнай Москву" уже есть около 30 маршрутов с детальными описаниями и фото. Есть и авторские экскурсии. Например, можно «пройтись» по маршруту кинорежиссера Александра Митты, посвященному домам, созданным архитектором Константина Мельникова.