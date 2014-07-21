Треть россиян никогда не были на море

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Порядка 33 процентов россиян никогда не были на море. Такие данные приводит Фонд Общественное Мнение.

Согласно опросу, больше всего жителей нашей страны, никогда не видевших моря, живут в сельской местности - 44%. Среди живущих в городах-миллионниках доля таких людей существенно меньше - 22%, а среди москвичей - всего 7%.

Кроме того, еще 24% россиян не были на море больше 10 лет. Среди опрошенных жителей Москвы таких - 28%.

В этом году на море успели побывать 34% москвичей и 14% россиян в целом.

Самой большой популярностью у наших соотечественников пользуются Черное и Азовское моря, здесь побывали 53% и 15% опрошенных соответственно. Далее следуют Балтийское море (9%), Красное и Японское моря (по 3%). На Белом, Охотском и Баренцевом морях в совокупности побывали 5% россиян. Примечательно, что 1% опрошенных затруднились ответить - на каком именно море они были.

При этом поселиться на море хотели бы 34 процента наших сограждан, а половина россиян, напротив, предпочли бы жить вдали от волн.

Уточняется, что в опросе участвовали 1 тысяча человек, среди которых жители 320 городов и 160 сел.