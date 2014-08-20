Путевки в Сочи получили около ста пострадавших из-за туроператоров

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Около сотни пострадавших из-за обанкротившихся турфирм получили путевки на неделю бесплатного отдыха в Сочи. Об этом сообщил на пресс-конференции министр туризма и курортов Краснодарского края Евгений Куделя, передает Агентство "Москва".

По его словам, в министерство поступило более тысячи звонков по вопросам бесплатного отдыха. На данный момент заявки подали всего 64 семьи.

Как добавил Куделя, возможностью компенсировать свой отдых могут воспользоваться все туристы, которые не смогли улететь на отдых по причине приостановки деятельности ряда турфирм. По его словам, бесплатный отдых в течение семи дней предлагается туристам в отелях "Бархатный сезон".

Тому, кто захочет продлить проживание, придется доплатить 1,2 тысячи рублей за сутки (за двоих). Прием заявок на отдых для туристов "Невы" открыт до 31 августа, для туристов других туроператоров - до 8 сентября. При этом отдохнуть все желающие смогут до конца этого года.

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За последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа. "Турпомощь" потратила на это около 130 миллионов рублей.

В то же время следственный комитет заподозрил сотрудников обанкротившихся компаний в мошенничестве – представителям организаций предстоит ответить за незаконные финансовые операции. По мнению следствия, владельцы фирм продавали путевки, зная о неоплаченных счетах и не имея возможности погасить долги. Когда партнеры отказались перевозить и принимать туристов, туроператоры объявили о приостановлении и прекращении деятельности.

В настоящее время за рубежом остаются порядка 8 тысяч туристов. При этом "Турпомощь" может эвакуировать только тех, кто купил полный пакет услуг - билет, отель и прочее. Клиенты компании, которые приобрели авиабилеты, не попадают под действие ассоциации и помочь им может МЧС.