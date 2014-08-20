Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20 августа 2014, 13:49

На эвакуацию клиентов турфирм-банкротов потратили 218 млн рублей

туризм эвакуация туристы Турпомощь турфирмы туроператоры

Фото: ИТАР-ТАСС

"Турпомощь" потратила 218 млн рублей на эвакуацию клиентов разорившихся турператоров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врио руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

По его словам, это предварительная сумма. Она может измениться, поскольку не все контрагенты выставили счета и еще не оплачен вывоз 500 туристов из Греции. По предварительным подсчетам итоговая сумма составит не больше 225 млн рублей. Сафонов также отметил, что государственные деньги при эвакуации туристов не привлекались и помощь МЧС не понадобилась.

Ссылки по теме

Как сообщалось ранее, объединение "Турпомощь" вывезло в Россию около 20 тысяч туристов, которые пользовались услугами разорившихся турфирм. Последние путешественники вернулись на родину 12 августа.

Напомним, в течение лета перестали работать несколько туркомпаний. 16 июля о несостоятельности объявил туроператор "Нева". Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта". Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля подобное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-тур". 2 августа прекратил работать "Лабиринт", а 5 августа - группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России. Также обанкротились "Идеал-Тур", "Сургуткурорт" и "Нордик Стар".

"Мосгорсправка": Как наказать турфирму за испорченный отдых

Чтобы защитить клиентов от недобросовестных туроператоров, Всероссийский союз страховщиков предложил ввести новый расчет страхования. Сейчас сумма покрытия зависит от выручки турфирм. В союзе страховщиков считают, что она должна зависеть от количества ее клиентов.

В Ассоциации туристов России, в свою очередь, предложили создать экстренный фонд, пополнять который будут сами туристы. Пошлина может составить 1500 рублей и будет взиматься при получении загранпаспорта с 10-летним сроком действия.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать