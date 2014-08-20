На эвакуацию клиентов турфирм-банкротов потратили 218 млн рублей

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"Турпомощь" потратила 218 млн рублей на эвакуацию клиентов разорившихся турператоров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врио руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

По его словам, это предварительная сумма. Она может измениться, поскольку не все контрагенты выставили счета и еще не оплачен вывоз 500 туристов из Греции. По предварительным подсчетам итоговая сумма составит не больше 225 млн рублей. Сафонов также отметил, что государственные деньги при эвакуации туристов не привлекались и помощь МЧС не понадобилась.

Как сообщалось ранее, объединение "Турпомощь" вывезло в Россию около 20 тысяч туристов, которые пользовались услугами разорившихся турфирм. Последние путешественники вернулись на родину 12 августа.

Напомним, в течение лета перестали работать несколько туркомпаний. 16 июля о несостоятельности объявил туроператор "Нева". Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта". Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля подобное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-тур". 2 августа прекратил работать "Лабиринт", а 5 августа - группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России. Также обанкротились "Идеал-Тур", "Сургуткурорт" и "Нордик Стар".

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Чтобы защитить клиентов от недобросовестных туроператоров, Всероссийский союз страховщиков предложил ввести новый расчет страхования. Сейчас сумма покрытия зависит от выручки турфирм. В союзе страховщиков считают, что она должна зависеть от количества ее клиентов.

В Ассоциации туристов России, в свою очередь, предложили создать экстренный фонд, пополнять который будут сами туристы. Пошлина может составить 1500 рублей и будет взиматься при получении загранпаспорта с 10-летним сроком действия.