Не хулите хулу: кто и зачем танцует гавайские танцы в Москве

В Москве учат танцевать гавайские танцы хула

Каким только видам танцев не учат в столице: испанским, латино-американским, ирландским, индийским... А вот учителей гавайских танцев хула найти непросто – этот вид танцевального искусства в Москве почти не известен. Корреспондент M24.ru отыскал московскую школу гавайских танцев и узнал, легко ли выучить хулу.

Московские Гавайи

Дорога "на Гавайи" лежит мимо заполненного туристами Лаврушинского переулка и Третьяковки. Сворачиваю в Малый Толмачевский переулок, потом в тихий дворик – и наконец в подъезд двухэтажного здания с табличкой "Дом спорта и туризма Спартак". Коридор с тусклыми лампами и фотографиями футбольных команд не предвещает никакой экзотики. На втором этаже нужную дверь выделяет из ряда унылых соседок только наклейка – пальма и фигурка танцора. Да, и еще рядом с дверью аккуратно пристроены две пары женских босоножек.

Открываю дверь – а за ней действительно будто бы другое измерение. Вернее, это похоже на смесь танцкласса и оранжереи: зеркало во всю стену, как и полагается в танцевальной школе, зато по углам растения в горшках, плетеный столик и кресла, гирлянды из искусственных цветов. И босоногая женщина в яркой юбке красится перед зеркалом. Анастасия, преподаватель школы гавайского танца хула.

- У нас тут как бы Гавайи, – Настя обводит рукой комнату. – Если вас не затруднит, лучше разуться. Присаживайтесь, где вам больше нравится, я сейчас глаза докрашу…

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Закончив с макияжем, Анастасия садится на пол, расправляя юбку, и начинает рассказывать о том, как она занялась необычным для москвички делом – преподаванием гавайских танцев. Правда, чувствуется, что станцевать историю ей гораздо легче, чем рассказать. И все-таки постепенно картина событий восстанавливается.

В том, что для хулы специальной подготовки не требуется, Настя убедилась на собственном опыте. В прошлом она занималась далекими от искусства вещами: была предпринимателем, совладелицей крупной компании и с увлечением зарабатывала деньги. Деньги появились, но чего-то все-таки не хватало.

"Я начала искать практики, которые наполнили бы меня радостной энергией, добавили плавности, женственности, – объясняет она. – На одном из тренингов узнала про гавайские танцы, потом поехала на Гавайи с группой на танцевальный семинар"

Так Анастасию и затянуло в новую культуру. Про острова она рассказывает с нежностью: аборигены живут совсем в другом мире, сохранили связь с природой, им даже понять трудно, до чего плохо мы понимаем свое тело. Гавайцам в танце легче выразить эмоции, ведь танцам они начинают учиться с трех лет. И это касается всех жителей островов. Гавайи – танцующая культура.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Когда я ушла в танцы, те, кто знал меня раньше, были в шоке. А я начала ездить на семинары в Европу, потому что в России не было хулы. И в какой-то момент я поняла: моего уровня достаточно, чтобы начать вести занятия и как-то дать развитие этому направлению в Москве. Собралась группа учениц, мы смогли приглашать сюда преподавателей с Гавайских островов".

Анастасия и сама не может объяснить, почему людям вдруг приходит в голову идея заниматься хулой, ведь это направление в России не развито. Разве что уточняет, что многих вдохновил диснеевский мультфильм "Лило и Стич": история про гавайскую девочку, которой удается подружиться с инопланетянином.

Зато выясняется, что первые ученицы занимаются до сих пор. Некоторые даже стали инструкторами и тоже ведут занятия. Одна из таких "старожил", Саша, как раз натягивает поверх джинсового сарафана гавайскую юбку. Про то, как она попала в группу, Саша рассказывает коротко:

- Подружка позвала на танцевальный фестиваль, там мы и увидели хулу. Потом она предложила пойти позаниматься – я пошла и осталась… Подружка, впрочем, тоже.

Саша – обычный офисный работник, и творчества ей явно не хватало. Зато теперь танцы стали частью жизни, осталось только накопить денег и поехать на Гавайи. Конечно, мастер-классы гавайских учителей в Москве – всегда важное событие, но самой-то все увидеть на месте интереснее!

Откуда берутся учителя

НА ГАВАЙЯХ МНОЖЕСТВО ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ШКОЛ, И У КАЖДОЙ – СВОЯ ХОРЕОГРАФИЯ, КОТОРУЮ СОЗДАЕТ УЧИТЕЛЬ, КУМУ. ЗАДАЧА АНАСТАСИИ – МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО ПЕРЕДАТЬ УЧЕНИКАМ ТО, ЧТО ОНА САМА УЗНАЕТ ОТ УЧИТЕЛЯ. КОГДА НА КОНФЕРЕНЦИЯХ ХУЛЫ ЗВУЧИТ ИЗВЕСТНАЯ ПЕСНЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ ШКОЛ ТАНЦУЮТ ПО-СВОЕМУ, ХОТЯ ДВИЖЕНИЯ И ПОХОЖИ





Анастасия своего учителя хулы нашла во время третьей поездки на Гавайи. "Я приехала на полтора месяца, ходила на разные семинары. Выбрала школу, каждый день ездила на занятия, а по вечерам учителя отвозили меня на машине домой: было поздно и они за меня волновались. Однажды, вернувшись в отель, я поняла, что именно эти люди мне близки. И они теперь считают меня русской дочерью. Ведь у гавайцев школа – как семья. На Гавайях есть такое понятие "Охана" – семья, в которую входят не только кровные родственники, но и друзья, коллеги по работе".

Есть несколько ступеней, ведущих к получению "титула" учителя, и Настя сейчас на первой. На Гавайях это называется "Хаумана" – "Ученик". Дальше будет "Олапа" – "Танцор". Потом "Хо"опа" – тот, кто не только танцует, но еще поет и играет на инструменте. Дальше либо учитель, "Куму", либо помощник учителя, "Алакаи".

Фото: m24.ru/Александр Авилов

По словам Насти, у хулы несколько уровней: физический, эмоциональный, энергетический, духовный. Новичкам не сразу рассказывают про все тайны танца: учителя ждут, когда ученик будет готов: "Несколько лет назад, когда я спрашивала у гавайских учителей о чем-то сложном, например, как циркулирует энергия во время танца, они делали вид, что не понимают вопроса. И уже потом, постепенно, они начали мне объяснять".

Когда ученик готов к переходу на новую ступень, он отправляется на церемонию в священное место "Уники", которое находится в центре острова Оаху. Название этого места переводится как "Звук изнутри", потому что в древности там рождались вожди и звук барабанов, разносившийся по острову, сообщал об этом всем жителям.

Насте в такой церемонии пришлось поучаствовать один раз, когда она становилась "Хаумана". И впечатлений ей хватило: "У каждого участника Уники было четыре помощника: два мужчины и две женщины, – вспоминает она. – Надо было принести в дар острову живые растения, мы их заранее купили в супермаркете. Эти растения после нашего ухода высадили в священном месте. Сначала мы получали благословение от старейшин – мужчин, потом от Куму и старейшин-женщин."

После этой церемонии Настя получила гавайское имя. Впрочем, она считает, что получила еще и какую-то энергию, которая помогла ей ощущать себя по-новому.

"Мое гавайское имя – Kapuakeaokalani, его мне дала мой учитель Хокулани Де Рего. А название нашей школы переводится как "Белый нежный цветок".

Женское царство

Пока мы говорим, появляются ученицы. Очень разные – есть девочки-подростки, есть женщины бальзаковских лет. Общего у них – только яркие юбки с цветами.

"Для занятий в зале мы шьем специальные гавайские юбки – "пау", – рассказывает Настя. – На одну юбку тратится минимум 4 метра ткани, которая собирается на резинку. Широкие, пышные юбки раскачиваются от движений бедер и почти сразу меняют наши движения, делая их более широкими и плавными.Ткань я привожу с Гавайских островов".

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Для выступлений девушки делают себе и юбки из травы – раффии, чтобы выглядеть более колоритно. Траву покупают в магазинах флористики. Еще для украшения можно использовать леи – цветочные гирлянды, главный символ Гавайских островов. Леи из искусственных цветов привозят с Гавайев, но здесь их тоже можно купить или сделать самим.

Девушки как раз разбирают леи и цветочные заколки для волос. "Как думаешь, к этой юбке пойдет красный цветочек?" – слышится из угла.

"А это – Стич! – говорит одна из самых юных учениц, снимая с полки мягкую игрушку мультяшного персонажа. – Вы же смотрели мультик, да?". Теперь я точно знаю, кого привела на занятия любовь к диснеевской мультяшной продукции.

Цветочные гирлянды, юбки, заколки, косметика, мягкие игрушки – школа кажется на 100 процентов женским царством.

"Лучше, чтобы женщин учила женщина, а мужчин – мужчина", – говорит Настя. Но признается, что все-таки планирует принять в школу несколько представителей сильного пола: хочется поставить парный танец. Когда мужчины исполняют традиционную хулу под барабаны, это особенное зрелище, не похожее на плавные женские пляски. А вот современные танцы с участием мужчин – скорее забавные, шуточные.

ДВА СТИЛЯ ХУЛЫ КАХИКО – ДРЕВНИЙ, ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ ГАВАЙСКИХ ТАНЦЕВ, ОН СУЩЕСТВОВАЛ ЕЩЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ НА ОСТРОВАХ ЕВРОПЕЙЦЕВ. ТАНЦЫ ИСПОЛНЯЮТ ПОД ЖИВУЮ МУЗЫКУ ТРАДИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПОД ПЕСНОПЕНИЯ. ПЕСНИ ПОСВЯЩЕНЫ ЛИБО ОБРАЩЕНИЮ К ВЫСШИМ СИЛАМ, ЛИБО ИСТОРИЯМ ПРО ПРАВИТЕЛЕЙ. СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ НАЗЫВАЕТСЯ АУАНА, ОН ПОЯВИЛСЯ НЕ ТАК ДАВНО. ВЕДЬ В XIX ВЕКЕ ХУЛА БЫЛА ПОД ЗАПРЕТОМ, КАК И ВСЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: АБОРИГЕНАМ ЗАПРЕЩАЛИ РАЗГОВАРИВАТЬ ПО-ГАВАЙСКИ, ДАВАЛИ АМЕРИКАНСКИЕ ИМЕНА… ПРОТЕСТАНТСКИЕ МИССИОНЕРЫ СОЧЛИ, ЧТО ХУЛА – ЯЗЫЧЕСКИЕ И НЕПРИСТОЙНЫЕ ТАНЦЫ. И ТОЛЬКО С ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ КОРОЛЯ КАЛАКАУА В КОНЦЕ XIX ВЕКА ВСЕ ВОЗРОДИЛОСЬ: ГАВАЙСКИЙ ЯЗЫК, СЕРФИНГ, БОЕВЫЕ ИСКУССТВА И ТАНЦЫ… СТАЛИ ИСКАТЬ ТЕХ, КТО СОХРАНИЛ ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ, И НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО СТИЛЯ, СМЕШАННОГО С СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЙ, ВОЗНИК НОВЫЙ СТИЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ГАВАЙСКОЙ И ОБЫЧНОЙ ГИТАРЫ.



Когда Настя начинает рассказывать про танцы, понимаешь, что мужчины здесь и впрямь – лишний элемент: "В хуле хореографическая подготовка в принципе не нужна, здесь 5 процентов – движения и 95 процентов – эмоции. Мы танцуем рассказ. В большинстве гавайских песен поется про красоту острова, про любовь, и мы должны передать эти истории телом".

Конечно, есть набор базовых движений и шагов. Можно сказать, что хула – это танец бедер, которые двигаются естественно и плавно, за счет переноса веса тела с одной ноги на другую. А руки в это время рассказывают историю..

Разные движения рук – разные образы. Существует язык жестов: "цветок", "горы", "дождь", "волны". Но выучить жесты – это полдела, надо еще научиться делать их плавно, наполнять их своим вниманием. Длинные, широкие, плавные движения меняют стереотип восприятия. В какой-то момент появляется ощущение единения с Природой и образами, которым посвящен танец, начинаешь чувствовать себя частью чего-то большего.

О чем танцуете?

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Наконец-то все ученицы разобрались с аксессуарами и готовы что-нибудь сплясать.

- Сейчас мы вам покажем песню про короля Дэвида Калакауа, – объясняет Настя. – Ну, того самого, который вернул гавайцам все… Песня называется Kawika, на Гавайях ее знает каждый.

Звучит песня, и девушки начинают плавно покачиваться, рисуя руками что-то в воздухе. Поскольку я языком жестов не владею, Настя успевает "переводить":

"Это Дэвид, величайший из всех цветов

Он то солнце, тот Свет, которое встает на востоке и освещает все Гавайи…"

Ну и дальше в таком духе. Впрочем, слов в гавайской песне немного – наверное, потому, что у каждого слова имеется какой-нибудь скрытый смысл.

ЯЗЫК И СМЫСЛ ИЗ-ЗА ДОЛГИХ ЗАПРЕТОВ НА ВСЕ ТРАДИЦИОННОЕ НЕМНОГИЕ ГАВАЙЦЫ ХОРОШО ЗНАЮТ СВОЙ ЯЗЫК. ЧАЩЕ ОНИ ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ, НО ВКЛЮЧАЮТ В СВОЮ РЕЧЬ МНОГО МЕСТНЫХ СЛОВ. НАПРИМЕР, ОНИ НИКОГДА НЕ СКАЖУТ "FLOWER", ЦВЕТОК ДЛЯ НИХ – "PUA".

В ГАВАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВСЕГО 12 БУКВ, 5 ГЛАСНЫХ И 7 СОГЛАСНЫХ. СЛОВА НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ НА СОГЛАСНУЮ, ТАК ЧТО ЯЗЫК ОЧЕНЬ МЕЛОДИЧЕН. КАЖДОЕ СЛОВО ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ СМЫСЛА. ПОЭТОМУ БУКВАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ПЕСЕН НЕ ОТРАЖАЕТ ИХ СУТИ, И ОЧЕНЬ ВАЖНА ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ ОТ УЧИТЕЛЯ К УЧЕНИКУ. "КАЖЕТСЯ, ЧТО В ПЕСНЕ ПОЕТСЯ ПРО ЦВЕТЫ, – ОБЪЯСНЯЕТ НАСТЯ. – НО ЦВЕТЫ СИМВОЛИЗИРУЮТ ЛЮДЕЙ. ЕСЛИ ПЕСНЯ ПРО ЛЕИ, ТО ЛЕЯ – ЭТО ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК. МЫ ТАНЦУЕМ ОДИН ТАНЕЦ, НО КАЖДАЯ ДЕВУШКА НАПОЛНЯЕТ ЕГО СВОИМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ И ЭМОЦИЯМИ, ВЕДЬ ЛЮБИМЫЙ У КАЖДОЙ СВОЙ".



Чтобы продемонстрировать многослойность гавайских слов, девушки исполняют еще несколько песен, но уже не связанных с королевской династией. Одна – про прекрасный вечер, и там поется про то, что ветер не знает границ , зато знает, где находится любимый. Другая песня "Мои прекрасные леи" – она на первый взгляд про гирлянды, но на самом деле – тоже про любимого. В общем, как ни танцуй – все выходит про любовь.

Как и где в Москве обучают гавайским танцам

Затем Настя предлагает показать традиционную песню, которую надо исполнять под живую музыку. Ведь девушки уже начали осваивать ипу – барабаны, которые делают из тыквы. Ипу лежат в углу комнаты, привлекая взгляд своей необычной формой.

- Сиротский хор устроим? – скептически спрашивает Саша. Но все-таки берет листок с текстом песнопения и начинает повторять гавайские слова.

- Только надо проверить, ушли ли недоброжелатели нашего творчества с первого этажа, – вспоминает Настя. Помещение под танцклассом арендует офис, и его сотрудников очень нервирует, если сверху кто-то начинает стучать в барабаны.

Выясняется, что работники офиса на местах и категорически возражают против исполнения традиционной хулы с барабанным звуковым сопровождением.

- Ну ладно, зато мы слова подучили, – с чисто гавайской безмятежностью реагируют девушки. И в утешение показывают мне песню про серфинг из своего любимого "Лило и Стич".

"Нет ничего, чем скользить по океану на моей доске…"

- А у этой песни какой скрытый смысл? - уже наученная опытом, интересуюсь я.

- Никакого! – смеется Настя. – Здесь все просто: серфинг – он и есть серфинг. Зато это хит корпоративов! Если нас приглашают выступить на какой-нибудь вечеринке, и мы видим, что публика пьющая, мы всегда показываем танец про серфинг. Гарантия успеха!

ХУЛА И ПСИХОЛОГИЯ НА ПЕРВЫХ ЗАНЯТИЯХ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ УЧИТЬ ДЕВУШЕК РАССЛАБЛЯТЬ БЕДРА И КООРДИНИРОВАТЬ ДВИЖЕНИЯ РУК И НОГ. "В ПРЕПОДАВАНИИ МНЕ ПОМОГЛО ТО, ЧТО Я ПОЛУЧИЛА ДИПЛОМ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА, – СЧИТАЕТ НАСТЯ. – В СВОЕЙ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ Я РАССМАТРИВАЛА ХУЛУ КАК РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ. А С УЧЕНИЦАМИ МЫ ПРОБОВАЛИ ИССЛЕДОВАТЬ ЧЕРЕЗ ТАНЕЦ РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ЖЕНСТВЕННОСТИ: СТАВИЛИ ТАНЦЫ ПРО БОГИНЮ ОГНЯ И БУДИЛИ ЭТОТ ОГОНЬ, ПОТОМ ВЫБИРАЛИ БОЛЕЕ МЯГКИЙ, ЖЕНСТВЕННЫЙ ТАНЕЦ. ХУЛА ПОМОГАЕТ ВОЙТИ В КОНТАКТ С СОБОЙ"

НА ПЕРВЫХ ЗАНЯТИЯХ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ УЧИТЬ ДЕВУШЕК РАССЛАБЛЯТЬ БЕДРА И КООРДИНИРОВАТЬ ДВИЖЕНИЯ РУК И НОГ. "В ПРЕПОДАВАНИИ МНЕ ПОМОГЛО ТО, ЧТО Я ПОЛУЧИЛА ДИПЛОМ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА, – СЧИТАЕТ НАСТЯ. – В СВОЕЙ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ Я РАССМАТРИВАЛА ХУЛУ КАК РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ. А С УЧЕНИЦАМИ МЫ ПРОБОВАЛИ ИССЛЕДОВАТЬ ЧЕРЕЗ ТАНЕЦ РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ЖЕНСТВЕННОСТИ: СТАВИЛИ ТАНЦЫ ПРО БОГИНЮ ОГНЯ И БУДИЛИ ЭТОТ ОГОНЬ, ПОТОМ ВЫБИРАЛИ БОЛЕЕ МЯГКИЙ, ЖЕНСТВЕННЫЙ ТАНЕЦ. ХУЛА ПОМОГАЕТ ВОЙТИ В КОНТАКТ С СОБОЙ"



Напоследок спрашиваю Настю, удалось ли кому-то из ее учениц с помощью хулы избавиться от каких-то психологических проблем? Ведь она, как танцевальный терапевт, наверняка применяла свои знания на практике!

- Конечно, занятия помогают раскрепоститься, расслабиться, стать счастливее, – Настя, задумавшись, теребит свое цветочное ожерелье. – Но мне кажется, что очень тревожный или зажатый человек к нам просто не попадет. Тот, кто сосредоточен на негативных эмоциях, не готов искать что-то новое...

Действительно, чтобы изменить что-то в своей жизни, нужно сперва запастись хорошим настроением и поверить в лучшее. А потом можно отправляться хоть в танцкласс, хоть на Гавайи!

Анна Макарова