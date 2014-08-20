Не хулите хулу: кто и зачем танцует гавайские танцы в Москве

Каким только видам танцев не учат в столице: испанским, латино-американским, ирландским, индийским... А вот учителей гавайских танцев хула найти непросто – этот вид танцевального искусства в Москве почти не известен. Корреспондент M24.ru отыскал московскую школу гавайских танцев и узнал, легко ли выучить хулу.
Московские Гавайи
Дорога "на Гавайи" лежит мимо заполненного туристами Лаврушинского переулка и Третьяковки. Сворачиваю в Малый Толмачевский переулок, потом в тихий дворик – и наконец в подъезд двухэтажного здания с табличкой "Дом спорта и туризма Спартак". Коридор с тусклыми лампами и фотографиями футбольных команд не предвещает никакой экзотики. На втором этаже нужную дверь выделяет из ряда унылых соседок только наклейка – пальма и фигурка танцора. Да, и еще рядом с дверью аккуратно пристроены две пары женских босоножек.
Открываю дверь – а за ней действительно будто бы другое измерение. Вернее, это похоже на смесь танцкласса и оранжереи: зеркало во всю стену, как и полагается в танцевальной школе, зато по углам растения в горшках, плетеный столик и кресла, гирлянды из искусственных цветов. И босоногая женщина в яркой юбке красится перед зеркалом. Анастасия, преподаватель школы гавайского танца хула.
- У нас тут как бы Гавайи, – Настя обводит рукой комнату. – Если вас не затруднит, лучше разуться. Присаживайтесь, где вам больше нравится, я сейчас глаза докрашу…
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Закончив с макияжем, Анастасия садится на пол, расправляя юбку, и начинает рассказывать о том, как она занялась необычным для москвички делом – преподаванием гавайских танцев. Правда, чувствуется, что станцевать историю ей гораздо легче, чем рассказать. И все-таки постепенно картина событий восстанавливается.
В том, что для хулы специальной подготовки не требуется, Настя убедилась на собственном опыте. В прошлом она занималась далекими от искусства вещами: была предпринимателем, совладелицей крупной компании и с увлечением зарабатывала деньги. Деньги появились, но чего-то все-таки не хватало.
"Я начала искать практики, которые наполнили бы меня радостной энергией, добавили плавности, женственности, – объясняет она. – На одном из тренингов узнала про гавайские танцы, потом поехала на Гавайи с группой на танцевальный семинар"
Так Анастасию и затянуло в новую культуру. Про острова она рассказывает с нежностью: аборигены живут совсем в другом мире, сохранили связь с природой, им даже понять трудно, до чего плохо мы понимаем свое тело. Гавайцам в танце легче выразить эмоции, ведь танцам они начинают учиться с трех лет. И это касается всех жителей островов. Гавайи – танцующая культура.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
"Когда я ушла в танцы, те, кто знал меня раньше, были в шоке. А я начала ездить на семинары в Европу, потому что в России не было хулы. И в какой-то момент я поняла: моего уровня достаточно, чтобы начать вести занятия и как-то дать развитие этому направлению в Москве. Собралась группа учениц, мы смогли приглашать сюда преподавателей с Гавайских островов".
Анастасия и сама не может объяснить, почему людям вдруг приходит в голову идея заниматься хулой, ведь это направление в России не развито. Разве что уточняет, что многих вдохновил диснеевский мультфильм "Лило и Стич": история про гавайскую девочку, которой удается подружиться с инопланетянином.
Зато выясняется, что первые ученицы занимаются до сих пор. Некоторые даже стали инструкторами и тоже ведут занятия. Одна из таких "старожил", Саша, как раз натягивает поверх джинсового сарафана гавайскую юбку. Про то, как она попала в группу, Саша рассказывает коротко:
- Подружка позвала на танцевальный фестиваль, там мы и увидели хулу. Потом она предложила пойти позаниматься – я пошла и осталась… Подружка, впрочем, тоже.
Саша – обычный офисный работник, и творчества ей явно не хватало. Зато теперь танцы стали частью жизни, осталось только накопить денег и поехать на Гавайи. Конечно, мастер-классы гавайских учителей в Москве – всегда важное событие, но самой-то все увидеть на месте интереснее!
Откуда берутся учителя
Анастасия своего учителя хулы нашла во время третьей поездки на Гавайи. "Я приехала на полтора месяца, ходила на разные семинары. Выбрала школу, каждый день ездила на занятия, а по вечерам учителя отвозили меня на машине домой: было поздно и они за меня волновались. Однажды, вернувшись в отель, я поняла, что именно эти люди мне близки. И они теперь считают меня русской дочерью. Ведь у гавайцев школа – как семья. На Гавайях есть такое понятие "Охана" – семья, в которую входят не только кровные родственники, но и друзья, коллеги по работе".
Есть несколько ступеней, ведущих к получению "титула" учителя, и Настя сейчас на первой. На Гавайях это называется "Хаумана" – "Ученик". Дальше будет "Олапа" – "Танцор". Потом "Хо"опа" – тот, кто не только танцует, но еще поет и играет на инструменте. Дальше либо учитель, "Куму", либо помощник учителя, "Алакаи".
Фото: m24.ru/Александр Авилов
По словам Насти, у хулы несколько уровней: физический, эмоциональный, энергетический, духовный. Новичкам не сразу рассказывают про все тайны танца: учителя ждут, когда ученик будет готов: "Несколько лет назад, когда я спрашивала у гавайских учителей о чем-то сложном, например, как циркулирует энергия во время танца, они делали вид, что не понимают вопроса. И уже потом, постепенно, они начали мне объяснять".
Когда ученик готов к переходу на новую ступень, он отправляется на церемонию в священное место "Уники", которое находится в центре острова Оаху. Название этого места переводится как "Звук изнутри", потому что в древности там рождались вожди и звук барабанов, разносившийся по острову, сообщал об этом всем жителям.
Насте в такой церемонии пришлось поучаствовать один раз, когда она становилась "Хаумана". И впечатлений ей хватило: "У каждого участника Уники было четыре помощника: два мужчины и две женщины, – вспоминает она. – Надо было принести в дар острову живые растения, мы их заранее купили в супермаркете. Эти растения после нашего ухода высадили в священном месте. Сначала мы получали благословение от старейшин – мужчин, потом от Куму и старейшин-женщин."
После этой церемонии Настя получила гавайское имя. Впрочем, она считает, что получила еще и какую-то энергию, которая помогла ей ощущать себя по-новому.
"Мое гавайское имя – Kapuakeaokalani, его мне дала мой учитель Хокулани Де Рего. А название нашей школы переводится как "Белый нежный цветок".
Женское царство
Пока мы говорим, появляются ученицы. Очень разные – есть девочки-подростки, есть женщины бальзаковских лет. Общего у них – только яркие юбки с цветами.
"Для занятий в зале мы шьем специальные гавайские юбки – "пау", – рассказывает Настя. – На одну юбку тратится минимум 4 метра ткани, которая собирается на резинку. Широкие, пышные юбки раскачиваются от движений бедер и почти сразу меняют наши движения, делая их более широкими и плавными.Ткань я привожу с Гавайских островов".
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Для выступлений девушки делают себе и юбки из травы – раффии, чтобы выглядеть более колоритно. Траву покупают в магазинах флористики. Еще для украшения можно использовать леи – цветочные гирлянды, главный символ Гавайских островов. Леи из искусственных цветов привозят с Гавайев, но здесь их тоже можно купить или сделать самим.
Девушки как раз разбирают леи и цветочные заколки для волос. "Как думаешь, к этой юбке пойдет красный цветочек?" – слышится из угла.
"А это – Стич! – говорит одна из самых юных учениц, снимая с полки мягкую игрушку мультяшного персонажа. – Вы же смотрели мультик, да?". Теперь я точно знаю, кого привела на занятия любовь к диснеевской мультяшной продукции.
Цветочные гирлянды, юбки, заколки, косметика, мягкие игрушки – школа кажется на 100 процентов женским царством.
"Лучше, чтобы женщин учила женщина, а мужчин – мужчина", – говорит Настя. Но признается, что все-таки планирует принять в школу несколько представителей сильного пола: хочется поставить парный танец. Когда мужчины исполняют традиционную хулу под барабаны, это особенное зрелище, не похожее на плавные женские пляски. А вот современные танцы с участием мужчин – скорее забавные, шуточные.
КАХИКО – ДРЕВНИЙ, ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ ГАВАЙСКИХ ТАНЦЕВ, ОН СУЩЕСТВОВАЛ ЕЩЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ НА ОСТРОВАХ ЕВРОПЕЙЦЕВ. ТАНЦЫ ИСПОЛНЯЮТ ПОД ЖИВУЮ МУЗЫКУ ТРАДИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПОД ПЕСНОПЕНИЯ. ПЕСНИ ПОСВЯЩЕНЫ ЛИБО ОБРАЩЕНИЮ К ВЫСШИМ СИЛАМ, ЛИБО ИСТОРИЯМ ПРО ПРАВИТЕЛЕЙ.
СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ НАЗЫВАЕТСЯ АУАНА, ОН ПОЯВИЛСЯ НЕ ТАК ДАВНО. ВЕДЬ В XIX ВЕКЕ ХУЛА БЫЛА ПОД ЗАПРЕТОМ, КАК И ВСЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: АБОРИГЕНАМ ЗАПРЕЩАЛИ РАЗГОВАРИВАТЬ ПО-ГАВАЙСКИ, ДАВАЛИ АМЕРИКАНСКИЕ ИМЕНА… ПРОТЕСТАНТСКИЕ МИССИОНЕРЫ СОЧЛИ, ЧТО ХУЛА – ЯЗЫЧЕСКИЕ И НЕПРИСТОЙНЫЕ ТАНЦЫ. И ТОЛЬКО С ПРИХОДОМ К ВЛАСТИ КОРОЛЯ КАЛАКАУА В КОНЦЕ XIX ВЕКА ВСЕ ВОЗРОДИЛОСЬ: ГАВАЙСКИЙ ЯЗЫК, СЕРФИНГ, БОЕВЫЕ ИСКУССТВА И ТАНЦЫ… СТАЛИ ИСКАТЬ ТЕХ, КТО СОХРАНИЛ ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ, И НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО СТИЛЯ, СМЕШАННОГО С СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЙ, ВОЗНИК НОВЫЙ СТИЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ГАВАЙСКОЙ И ОБЫЧНОЙ ГИТАРЫ.
Когда Настя начинает рассказывать про танцы, понимаешь, что мужчины здесь и впрямь – лишний элемент: "В хуле хореографическая подготовка в принципе не нужна, здесь 5 процентов – движения и 95 процентов – эмоции. Мы танцуем рассказ. В большинстве гавайских песен поется про красоту острова, про любовь, и мы должны передать эти истории телом".
Конечно, есть набор базовых движений и шагов. Можно сказать, что хула – это танец бедер, которые двигаются естественно и плавно, за счет переноса веса тела с одной ноги на другую. А руки в это время рассказывают историю..
Разные движения рук – разные образы. Существует язык жестов: "цветок", "горы", "дождь", "волны". Но выучить жесты – это полдела, надо еще научиться делать их плавно, наполнять их своим вниманием. Длинные, широкие, плавные движения меняют стереотип восприятия. В какой-то момент появляется ощущение единения с Природой и образами, которым посвящен танец, начинаешь чувствовать себя частью чего-то большего.
О чем танцуете?
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Наконец-то все ученицы разобрались с аксессуарами и готовы что-нибудь сплясать.
- Сейчас мы вам покажем песню про короля Дэвида Калакауа, – объясняет Настя. – Ну, того самого, который вернул гавайцам все… Песня называется Kawika, на Гавайях ее знает каждый.
Звучит песня, и девушки начинают плавно покачиваться, рисуя руками что-то в воздухе. Поскольку я языком жестов не владею, Настя успевает "переводить":
"Это Дэвид, величайший из всех цветов
Он то солнце, тот Свет, которое встает на востоке и освещает все Гавайи…"
Ну и дальше в таком духе. Впрочем, слов в гавайской песне немного – наверное, потому, что у каждого слова имеется какой-нибудь скрытый смысл.
ЯЗЫК И СМЫСЛИЗ-ЗА ДОЛГИХ ЗАПРЕТОВ НА ВСЕ ТРАДИЦИОННОЕ НЕМНОГИЕ ГАВАЙЦЫ ХОРОШО ЗНАЮТ СВОЙ ЯЗЫК. ЧАЩЕ ОНИ ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ, НО ВКЛЮЧАЮТ В СВОЮ РЕЧЬ МНОГО МЕСТНЫХ СЛОВ. НАПРИМЕР, ОНИ НИКОГДА НЕ СКАЖУТ "FLOWER", ЦВЕТОК ДЛЯ НИХ – "PUA".
В ГАВАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВСЕГО 12 БУКВ, 5 ГЛАСНЫХ И 7 СОГЛАСНЫХ. СЛОВА НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ НА СОГЛАСНУЮ, ТАК ЧТО ЯЗЫК ОЧЕНЬ МЕЛОДИЧЕН. КАЖДОЕ СЛОВО ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ СМЫСЛА. ПОЭТОМУ БУКВАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ПЕСЕН НЕ ОТРАЖАЕТ ИХ СУТИ, И ОЧЕНЬ ВАЖНА ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ ОТ УЧИТЕЛЯ К УЧЕНИКУ. "КАЖЕТСЯ, ЧТО В ПЕСНЕ ПОЕТСЯ ПРО ЦВЕТЫ, – ОБЪЯСНЯЕТ НАСТЯ. – НО ЦВЕТЫ СИМВОЛИЗИРУЮТ ЛЮДЕЙ. ЕСЛИ ПЕСНЯ ПРО ЛЕИ, ТО ЛЕЯ – ЭТО ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК. МЫ ТАНЦУЕМ ОДИН ТАНЕЦ, НО КАЖДАЯ ДЕВУШКА НАПОЛНЯЕТ ЕГО СВОИМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ И ЭМОЦИЯМИ, ВЕДЬ ЛЮБИМЫЙ У КАЖДОЙ СВОЙ".
Чтобы продемонстрировать многослойность гавайских слов, девушки исполняют еще несколько песен, но уже не связанных с королевской династией. Одна – про прекрасный вечер, и там поется про то, что ветер не знает границ , зато знает, где находится любимый. Другая песня "Мои прекрасные леи" – она на первый взгляд про гирлянды, но на самом деле – тоже про любимого. В общем, как ни танцуй – все выходит про любовь.
Затем Настя предлагает показать традиционную песню, которую надо исполнять под живую музыку. Ведь девушки уже начали осваивать ипу – барабаны, которые делают из тыквы. Ипу лежат в углу комнаты, привлекая взгляд своей необычной формой.
- Сиротский хор устроим? – скептически спрашивает Саша. Но все-таки берет листок с текстом песнопения и начинает повторять гавайские слова.
- Только надо проверить, ушли ли недоброжелатели нашего творчества с первого этажа, – вспоминает Настя. Помещение под танцклассом арендует офис, и его сотрудников очень нервирует, если сверху кто-то начинает стучать в барабаны.
Выясняется, что работники офиса на местах и категорически возражают против исполнения традиционной хулы с барабанным звуковым сопровождением.
- Ну ладно, зато мы слова подучили, – с чисто гавайской безмятежностью реагируют девушки. И в утешение показывают мне песню про серфинг из своего любимого "Лило и Стич".
"Нет ничего, чем скользить по океану на моей доске…"
- А у этой песни какой скрытый смысл? - уже наученная опытом, интересуюсь я.
- Никакого! – смеется Настя. – Здесь все просто: серфинг – он и есть серфинг. Зато это хит корпоративов! Если нас приглашают выступить на какой-нибудь вечеринке, и мы видим, что публика пьющая, мы всегда показываем танец про серфинг. Гарантия успеха!
ХУЛА И ПСИХОЛОГИЯНА ПЕРВЫХ ЗАНЯТИЯХ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ УЧИТЬ ДЕВУШЕК РАССЛАБЛЯТЬ БЕДРА И КООРДИНИРОВАТЬ ДВИЖЕНИЯ РУК И НОГ. "В ПРЕПОДАВАНИИ МНЕ ПОМОГЛО ТО, ЧТО Я ПОЛУЧИЛА ДИПЛОМ ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА, – СЧИТАЕТ НАСТЯ. – В СВОЕЙ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ Я РАССМАТРИВАЛА ХУЛУ КАК РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ. А С УЧЕНИЦАМИ МЫ ПРОБОВАЛИ ИССЛЕДОВАТЬ ЧЕРЕЗ ТАНЕЦ РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ЖЕНСТВЕННОСТИ: СТАВИЛИ ТАНЦЫ ПРО БОГИНЮ ОГНЯ И БУДИЛИ ЭТОТ ОГОНЬ, ПОТОМ ВЫБИРАЛИ БОЛЕЕ МЯГКИЙ, ЖЕНСТВЕННЫЙ ТАНЕЦ. ХУЛА ПОМОГАЕТ ВОЙТИ В КОНТАКТ С СОБОЙ"
Напоследок спрашиваю Настю, удалось ли кому-то из ее учениц с помощью хулы избавиться от каких-то психологических проблем? Ведь она, как танцевальный терапевт, наверняка применяла свои знания на практике!
- Конечно, занятия помогают раскрепоститься, расслабиться, стать счастливее, – Настя, задумавшись, теребит свое цветочное ожерелье. – Но мне кажется, что очень тревожный или зажатый человек к нам просто не попадет. Тот, кто сосредоточен на негативных эмоциях, не готов искать что-то новое...
Действительно, чтобы изменить что-то в своей жизни, нужно сперва запастись хорошим настроением и поверить в лучшее. А потом можно отправляться хоть в танцкласс, хоть на Гавайи!
Анна Макарова