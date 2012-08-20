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Общество

20 августа 2012, 12:19

В Москве создают условия для развития мини-отелей и хостелов

туризм гостиницы бизнес

ИТАР-ТАСС

В Москве разрабатываются предложения по изменению нормативных актов для размещения мини-отелей и хостелов. Для этого в комитете по туризму и гостиничному хозяйству города создана рабочая группа. В ее состав входят сотрудники ведомства, юристы, эксперты и представители гостиничного бизнеса.

На очередном совещании они обсудили пути создания более благоприятных правовых и экономических условий для развития малых коллективных средств размещения.

В этом отношении Москву сейчас значительно опережает Санкт-Петербург, где, по разным подсчетам, работает около 800 подобных мини-отелей и хостелов. В столице эта сфера гостиничного бизнеса начала развиваться лишь в последнее время, сообщает пресс-служба комитете по туризму и гостиничному хозяйству Москвы.

По мнению экспертов, в столице необходимо создать адекватную нормативно-правовую базу, включающую требования к качеству обслуживания и безопасности для мини-отелей. При этом они должны быть выполнимыми для малого бизнеса.

Непосильными для многих предпринимателей остаются многочисленные проверки различных контролирующих служб, а также нормативы, касающиеся условий проживания, которые включают количество необходимых квадратных метров на человека, наличие оборудования, безопасность, специфику размещения в жилом секторе и многое другое.

По словам управляющего московского хостела "Da! Hostel Moscow" Антона Басина, одна из главных проблем это то, что размещение мини-гостиниц в жилых домах часто вызывает активное сопротивление. В Гражданском кодексе указывается, что в жилых помещениях запрещается размещать "иные организации". По мнению Антона Басина, хостелы из этого перечня надо исключить.

По словам генерального директора "Аккорд менеджмент групп" Екатерины Гараниной, гостиничный бизнес в Москве выходит на новый уровень, сегментация отелей становится более разнообразной. При этом важно, что отельеров услышали на государственном уровне, и власти готовы обсуждать их проблемы.

Напомним, московские отели в этом году вновь признаны самыми дорогими в мире. Об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, проведенного британской туристической компанией Hogg Robinson. Российская столица лидирует в списке из 50 городов мира восьмой год подряд.

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